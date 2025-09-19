La Universidad de Jaén ha recibido durante esta semana a los aproximadamente 600 estudiantes de movilidad internacional que van a estudiar en la UJA durante el primer cuatrimestre o todo el curso 2025-2026, procedentes de diversos países, en el marco de la celebración de los ‘Welcome Days’ o Jornadas de Bienvenida al Estudiantado de Movilidad y de programas de atracción de talento, organizadas por el Vicerrectorado de Internacionalización.

En total, la UJA tendrá durante el curso unos 2.400 alumnos internacionales, procedentes de más de un centenar de países, entre estudiantado regular y de movilidad, una cifra que representa en torno al 13% de todo el estudiantado. En este sentido, el vicerrector de Internacionalización José Ignacio Jiménez destaca la fuerte vocación internacional y apuesta por la misma de la UJA. “La Universidad de Jaén es un destino académico global en el sur de España para la movilidad, por su amplia oferta académica, instalaciones y servicios donde el alumnado internacional disfruta de una experiencia académica completa y de una inmersión real en la lengua española, en un entorno internacional y multicultural, en el que reciben una atención personalizada y tienen a su disposición unas infraestructuras, en los campus de Jaén y Linares, de vanguardia”, declara José Ignacio Jiménez.

Welcome Days

El programa de actividades de las Jornadas de Bienvenida a Estudiantado de Movilidad comenzó el lunes con una recepción, a cargo del Rector Nicolás Ruiz, a los que invitó a “sentirse como en casa”, junto al equipo del Vicerrectorado de Internacionalización, del Servicio de Relaciones Internacionales y de la asociación ESN, en la que se dieron a conocer el Servicio de Internacionalización, el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas de la UJA, el Gabinete de Psicología, el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación y la asociación ESN, así como la Oficina de Extranjería y la Policía Nacional.

Las actividades continuaron el martes con una visita por el campus de Jaén y al Servicio de Deportes, que se completó con otra al casco antiguo de Jaén. El miércoles, el alumnado de movilidad internacional fue recibido tanto por el Ayuntamiento de Jaén, en los Baños del Naranjo, como por la Diputación de Jaén, con una visita guiada al Palacio Provincial, que se completó por la tarde con una visita al Centro de Interpretación de Linares y al Museo de Raphael. El programa actividades ha concluido este viernes con una actividad en el CEALM de la UJA, la visita a una almazara con cata de aceite incluida y una visita al Campus Científico-Tecnológico de Linares.

Los Welcome Days, organizados por el Vicerrectorado de Internacionalización, tienen como objetivo dar la bienvenida a todos aquellos nuevos estudiantes internacionales de programas de atracción de talento, intercambio de movilidad y dobles titulaciones que recibe la UJA, de cara a simplificar el proceso de adaptación y hacer que estas semanas iniciales sean más sencilla para dicho alumnado. Como viene siendo habitual, esta iniciativa ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén, y los Ayuntamientos de Jaén y Linares.