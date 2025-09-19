El Mercado de Abastos de Linares continúa ampliando su oferta comercial con la incorporación de dos nuevos puestos que refuerzan la variedad de productos disponibles para los clientes. Se trata de “Las Robledanas Tierra y Mar”, que ofrece lo mejor en productos congelados y una amplia selección de encurtidos, conservas gourmet, productos caseros y vinos; y “Ten•Ten•Pie”, un nuevo espacio para degustar exquisitos bocadillos, sándwiches y productos recién elaborados con ingredientes de primera calidad de nuestra tierra.

Desde hace meses, el Área de Consumo del Ayuntamiento de Linares impulsa una intensa campaña para dinamizar este espacio histórico, situado en pleno corazón de la ciudad. Entre las iniciativas destacadas se encuentran las actuaciones musicales en directo que se celebran cada sábado, creando un ambiente único que permite a los visitantes disfrutar de la mejor música mientras realizan sus compras o degustan productos frescos y ecológicos de los distintos establecimientos del mercado.

Con estas acciones, el Mercado de Abastos de Linares refuerza su papel como punto de encuentro social y gastronómico de referencia en la ciudad, apostando por la calidad, la variedad y la dinamización comercial para responder a las necesidades de sus clientes.