Agentes de la Policía Local de Linares intervinieron en la tarde de hoy en la vía pública ante un vehículo que transportaba un equino (potro) sin cumplir la normativa vigente en materia de transporte de animales.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que el vehículo carecía de ITV en vigor y que la titularidad no coincidía con la registrada en la Dirección General de Tráfico (DGT). Ante estas irregularidades, el vehículo fue inmovilizado y retirado de la vía pública por no reunir las condiciones necesarias para circular ni para transportar al animal.

Los propietarios del potro continuaron su marcha a pie con el equino mientras se formulaban las denuncias correspondientes por las infracciones detectadas.

Desde la Policía Local de Linares se recuerda la importancia de cumplir con la normativa de transporte de animales y de tráfico para garantizar tanto la seguridad vial como el bienestar animal.