En el marco de la colaboración existente entre el Ayuntamiento de Linares y la empresa Resurja, hoy se ha celebrado una reunión de coordinación para analizar los avances realizados en el plan de control de plagas en la ciudad. Durante el encuentro, en el que ha participado el concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, y personal técnico, se han revisado las actuaciones ya ejecutadas y se han planificado las siguientes fases de la estrategia conjunta de desratización y desinsectación, con el objetivo de garantizar la salubridad y el bienestar en todos los barrios.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo intervenciones en las zonas de Pablo Iglesias, países europeos, San Gonzalo, Las Américas, La Andaluza, Girón, Colonia del Sol, El Carmelo, barriada Los Ríos, Santa Ana, La Paz, Paseo de Linarejos, barriada de los Toreros, recinto Ferial y parte de Arrayanes.

“En las próximas semanas se prevé haber actuado en todos los barrios de Linares, completando así el proceso de desratización. Así mismo, durante la reunión se han valorado los avances realizados a lo largo del presente año y se ha comenzado a planificar la estrategia a seguir, priorizando la intervención en las áreas más afectadas”, ha señalado el concejal Antonio Luis Hervás, quien ha indicado que Resurja continuará desarrollando nuevas actuaciones, siguiendo la hoja de ruta marcada conjuntamente con el Ayuntamiento, con el propósito de garantizar una cobertura progresiva y eficaz en todo el término municipal.