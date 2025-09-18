El Centro de Estudios Linarenses (CEL) ha celebrado en la Casa-Museo Andrés Segovia el acto de apertura del curso académico 2025-2026. La sesión contó con la intervención de la concejala-delegada de Cultura y presidenta del CEL, Susana Ferrer, y de la directora académica, Rocío Carrascosa.

Ferrer expresó su satisfacción por la inauguración oficial de este nuevo curso, subrayando que “queremos que el CEL siga siendo un motor para la investigación local, un referente para la conservación de nuestro legado histórico y la defensa de nuestra identidad”. Por su parte, Carrascosa destacó la implicación del equipo académico y la importancia de consolidar la institución como punto de encuentro para estudiosos e investigadores.

Durante el acto se reconoció la trayectoria de los anteriores directores del CEL y de sus juntas directivas, poniendo en valor la dedicación de quienes han trabajado en el impulso de la institución desde su creación.

El evento concluyó con un recital de guitarra del concertista Francisco Cuenca Reyes, que puso el broche musical a esta inauguración con un programa centrado en compositores clásicos y en piezas vinculadas al maestro Andrés Segovia, reforzando así el vínculo cultural del CEL con la ciudad.