La Diputación Provincial de Jaén ha recibido hoy a más de medio centenar de estudiantes de movilidad internacional, un grupo que forma parte de los 600 alumnos que van a realizar estudios en la Universidad de Jaén (UJA) durante el primer cuatrimestre del curso actual. El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, ha participado junto al vicerrector de Internacionalización de la UJA, José Ignacio Jiménez, en esta recepción enmarcada en las jornadas de “Welcome days” que organiza esta universidad para dar la bienvenida a los alumnos internacionales.

En este acto, Carmona ha destacado la colaboración permanente entre la Diputación y de la UJA, algo que se refleja también en este programa de movilidad internacional. Asimismo, el diputado de Empleo y Empresa ha señalado la importancia que tiene para la provincia de Jaén acoger alumnado de otros países “que vienen a conocer nuestra cultura, nuestras bondades o nuestra lengua” por lo que a través este tipo de actos “contribuimos a facilitar su estancia en nuestra tierra”.

En esta misma línea, el vicerrector de Internacionalización de la UJA ha señalado que las jornadas de bienvenida a estudiantes de movilidad internacional “están pensadas para

facilitarles orientación en términos académicos, pero también poner en valor la importancia que tiene este colectivo para la sociedad jiennense, que es una sociedad abierta y acogedora, y facilitar que estos estudiantes se conviertan en embajadores de nuestra provincia y de nuestra ciudad”.

El grupo de estudiantes que ha participado en esta recepción en la Diputación ha realizado también una visita guiada al Palacio Provincial. A lo largo del actual curso universitario, la UJA tendrá en torno a 2.400 alumnos internacionales procedentes de más de un centenar de países, entre estudiantado regular y de movilidad.