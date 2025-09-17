Tras sumar ya once torneos en este 2024, el Circuito Albatros llega el próximo fin de semana a la provincia de Jaén, la única de las ocho de Andalucía que le faltaba. Este domingo 21 de septiembre el Club La Garza de Linares tomará el testigo al marbellí de Guadalmina. Fue en marzo cuando comenzó la competición en Sevilla, para posteriormente pasar por Huelva, Almería, Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga, por lo que ahora cierra el círculo en tierras jiennenses ya con más de un millar de golfistas que participaron en las distintas citas, que también tuvieron paradas en Portugal y la Región de Murcia como sedes fuera de la Comunidad Autonómica andaluza.

Hasta el próximo viernes estarán abiertas el medio centenar de inscripciones disponibles de una competición que cuenta con la figura del maestro Pepín Liria como padrino, y que ya tuvo la participación de celebrities con Liz Emiliano o los exftutbolistas Roberto López Ufarte y Aléix Vidal.

Además de promover el deporte y todos los rincones de Andalucía, en este caso el turismo interior de golf, el Circuito Albatros añade otros valores fundamentales que le dan lustre, como la sostenibilidad, igualdad, inclusión y el respeto, dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Y es que se trata de un evento que junto al turismo ensalza otros principios esenciales en la sociedad actual. Una competición con hasta cuatro categorías, con la presencia femenina como reto.

Para potenciar aún más la promoción de la provincia de Jaén como destino de interior unido al golf en plena naturleza, durante la competición y en la posterior entrega de premios se contará con una carpa gastronómica en la que se degustarán productos andaluces como sus aceite, caldos y cervezas Alhambra. Así mismo los participantes recibirán un wellcome pack con una botella de aceite Amarga y Pica, batido y café Puleva, Coca-Cola, bolas Srixon, tees y una toalla personalizada by Pepín Liria del circuito que vienen a poner en valor el precio de su inscripción, a lo que se une un gran sorteo con material de golf.

El resto de citas

Tras su paso por Linares, el circuito seguirá la última semana de septiembre el sábado 27 en La Cañada (Sotogrande, Cádiz). Llegará a la capital de España el 5 y 6 de octubre RACE (Madrid), para terminar con la citada Gran Final el 18 octubre en Playa Serena.

De esta duodécima prueba saldrán los ganadores que se clasificarán para la citada final del circuito que disputarán todos los campeones del año en Roquetas de Mar, Almería. De manera que se unirán a los campeones en las distintas categorías de los hasta ahora once torneos celebrados, para el reseñado Máster Gran Final, que por tercer año consecutivo se disputará en las costas almerienses. Allí también aspiran a estar los cuatro mejores del ránking, que saldrán de la suma las tres mejores tarjetas de los distintos torneos del circuito en los que participen. Todos ellos con el hospedaje incluido.

Más de 1.500 jugadores pasarán en los citados clubes. Doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina Andalucía. Un evento que es posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roquetas de Mar, las Diputaciones de Granada, Huelva, Almería y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Ocean Group, Allianz Global Investors, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion, Bodega 12 PB, Amarga y Pica.