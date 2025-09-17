Todos los niños y niñas que en algún momento deban ser ingresados en el Universitario San Agustín, de Linares, durante este curso escolar 25-26, probablemente más de un centenar según la media de los últimos años, recibirán clases a través del Aula Hospitalaria tanto en las instalaciones habilitadas dentro del centro hospitalario para este fin como en las propias habitaciones de los pacientes infantiles y juveniles que deban permanecer en cama por prescripción médica.

El objetivo fundamental es que durante su ingreso hospitalario puedan seguir, en la medida de lo posible, el programa docente de sus respectivos colegios o institutos, atenuando el desfase curricular que ocasiona el absentismo continuado por enfermedad o una convalecencia prolongada.

Del mismo modo, se pretende apoyar y orientar en el aspecto psicopedagógico para disminuir el grado de ansiedad a consecuencia de la propia patología y la hospitalización. Para ello se tratará de crear un ambiente de acogida adecuado que les motive, entre otras cosas, a la socialización con el resto de los menores hospitalizados, siempre que sus patologías lo permitan.

El pasado curso escolar se impartieron clases en este aula de enseñanza compensatoria a 141 alumnos de los tres niveles educativos existentes -Primaria, Infantil y Secundaria-. En concreto, pasaron por ella 44 alumnos de Infantil, 72 de Primaria y 25 de Secundaria, pertenecientes a centros educativos de Linares, de otras localidades de la comarca y también de fuera de ella.

La atención educativa de los menores ingresados en los centros sanitarios es una de las medidas contempladas en el Decreto de Atención Integral al Niño Hospitalizado, que establece el derecho de los menores a recibir una atención adaptada a sus características y necesidades.

Además de los niños hospitalizados, también los menores que acuden a Hospital de Día para someterse a algún tipo de pruebas que les supongan estar unas horas en Pediatría, así como los menores del programa de desensibilización son atendidos y recibidos en el Aula Hospitalaria.

Colaboraciones

El proceso educativo en el Aula Hospitalaria del Hospital Universitario San Agustín, de Linares, trata de ser más amplio, trascendiendo las paredes del propio centro sanitario, persiguiendo el objetivo de convertirse en un elemento útil al servicio de toda la comunidad para cualquier tema relacionado con educación.

En este sentido, los contactos que se realizan con distintas organizaciones son muy variados, abarcando instituciones como el Ayuntamiento de la localidad y varias de sus Concejalías, instituciones deportivas, centros educativos, asociaciones vecinales y de mujeres, grupos de teatro, etc.

Durante el curso escolar también se retomarán las visitas escolares que se llevan realizando desde hace varios años en el centro, organizadas por la maestra del Aula Hospitalaria del Hospital Universitario San Agustín, Josefina Nieto, junto al servicio de Pediatría de éste. Estas visitas van dirigidas a Primaria y Secundaria, además de Bachillerato y a Ciclos Formativos (éstos dos últimos también como orientación profesional) para que conozcan el funcionamiento del centro hospitalario linarense y puedan, además, aportar sus ideas para mejorar ciertos servicios prestados.