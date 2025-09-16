La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha presentado la programación de las XXVII Jornadas Linares Teatral ‘Vicente del Moral’, que ofrecerán al público un total de veinte obras a cargo de grupos y compañías locales. Este viernes, a las 21:00 horas, el Teatro Cervantes acogerá la primera representación del ciclo, que se extenderá hasta el 22 de febrero de 2026. “Estas jornadas vuelven a ser una cita emblemática con los grupos de teatro locales y una muestra clara del potencial que tienen en nuestra ciudad”, ha señalado la edil.

“Este año tenemos veinte grupos teatrales, casi el doble que el año pasado. Es una evidencia que se ha reforzado esta programación y se ha apostado fuertemente por los colectivos que habitualmente participan, pero también por los emergentes que debutan este año y que utilizan estas jornadas como plataforma para darse a conocer a través del escenario”. “Destacar el trabajo conjunto, el esfuerzo y la coordinación de estos colectivos con el Área de Cultura, ya que ha sido muy fácil llegar a acuerdos para programar en fecha las diferentes actuaciones”, ha explicado Ferrer.

La concejala ha destacado “la gran diversidad de participación” en la edición de este año, puesto que “hay grupos amateur consolidados, pero también asociaciones vecinales, colectivos de personas mayores, juveniles y grupos emergentes”. “Sin duda, es una muestra de la vitalidad cultural que tiene la ciudad y, sobre todo, del potencial en cuanto al teatro se refiere. Es importante que el Ayuntamiento apueste por este colectivo, que ofrecerá teatro inclusivo y participativo, con diversidad temática y de estilos. Linares tiene un colectivo teatral muy importante, con mucho potencial y mucho que mostrar y contar a través del escenario del Teatro Cervantes. Por esto, invitar a la ciudadanía a que participe y disfrute de cada una de las obras de esta programación, que dará comienzo este viernes”, ha afirmado Susana Ferrer.

Junto a la edil también ha participado en la presentación Alfredo Márquez, componente del Grupo Poesía, Música e Imagen, quien ha puesto en valor esta programación teatral.