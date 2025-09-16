El Partido Popular de Linares ha puesto en valor el trabajo realizado por el Gobierno municipal que lidera la alcaldesa, Auxi del Olmo, para, ha dicho, «engrandecer la celebración del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Linares, una efeméride que marca un hito en la historia local y que llena de orgullo a todos los linarenses».

A lo largo de este año se han programado numerosas actividades culturales y sociales para conmemorar esta fecha tan especial. Entre ellas, el próximo 3 de octubre tendrá lugar uno de los eventos culturales más relevantes: la actuación de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española dirigida por la reconocida directora linarense Lucía Marín, una cita que sin duda situará a Linares en el mapa cultural nacional.

La portavoz del Partido Popular de Linares, Susana Ferrer destaca: “Este aniversario es una ocasión para recordar con emoción nuestra historia y para reivindicar la fuerza y el talento y potencial de Linares. Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestro pasado y trabajamos cada día para ofrecer a los linarenses un presente sólido y un futuro lleno de oportunidades”.

Ferrer también ha subrayado la importancia de la visita de la Orquesta Sinfónica de RTVE: “Contar con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española bajo la dirección de nuestra brillante directora, Lucía Marín es un privilegio que pone en valor la riqueza cultural de Linares y su proyección más allá de nuestras fronteras”.

La portavoz local ha concluido afirmando: “Desde el Partido Popular reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo cultural, económico y social de la ciudad. Estamos convencidos que estos 150 años de historia son solo el inicio, de un futuro prometedor para Linares y la ciudadanía”.