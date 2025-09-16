El Ayuntamiento de Linares ha dado un paso decisivo para recuperar uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Después de que en enero se presentara públicamente en El Pósito el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación y conservación del Mercado de Santiago, este lunes se ha publicado en la sede electrónica municipal la licitación de las obras, con un presupuesto de 3,1 millones de euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de octubre. Con este procedimiento se pone en marcha de forma efectiva una intervención largamente esperada que, según se explicó en la presentación del proyecto, permitirá consolidar la estructura del histórico inmueble y recuperar su parte exterior, devolviéndole su integridad arquitectónica.

La actuación, redactada por los arquitectos Pablo Millán Millán, Miguel Ángel Antonio García i Francisco Sánchez Salazar, contempla en su primera fase la creación de un espacio diáfano en el interior, concebido como una especie de plaza pública para usos expositivos, culturales y turísticos. El plazo estimado de ejecución es de 24 meses a partir del inicio de los trabajos.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ya destacó durante la presentación del proyecto que esta iniciativa “no es solo la recuperación de un edificio histórico, sino también el inicio de una nueva etapa para la ciudad”, subrayando que el Mercado de Santiago “volverá a ser un motor económico, cultural, social y turístico en un entorno dinámico y renovado”.

El equipo de Gobierno recuerda que en el Presupuesto Municipal de 2025 se ha consignado una partida inicial de 500.000 euros para contribuir a la ejecución de esta actuación. Con la licitación ya en marcha, Linares avanza para que el Mercado de Santiago recupere su protagonismo como espacio funcional, accesible y versátil, adaptado a las necesidades actuales de la ciudad.