El próximo lunes, 15 de septiembre, darán comienzo los talleres para personas adultas y mayores a través de los cuales se articula el Programa de Promoción de Hábitos de Estilos de Vida Saludable y el Programa de Natación Terapéutica, correspondiente al curso 2025/2026. Ambos se enmarcan en la programación anual del Área de Bienestar Social, implicada en la promoción del envejecimiento activo y saludable, y cuyos objetivos prioritarios son, según ha indicado la concejala-delegada Mamen Muñoz, “el fomento de la autonomía personal y la independencia de acuerdo a nuestras necesidades, deseos y capacidades, aprovechando al máximo las oportunidades para mantener una buena salud física y mental, extendiendo la calidad y esperanza de vida, especialmente a edades avanzadas”.

“Entendemos que la participación activa de las personas mayores en las diferentes actividades programadas a lo largo del año es uno de los factores más influyentes en su calidad de vida, como generadora de redes de apoyo social, y cuyos beneficios son el afecto, la compañía, el apoyo recíproco y el fortalecimiento de la autoestima. Todo ello ayuda a evitar el aislamiento y la soledad de nuestros mayores, por ello redoblamos nuestro esfuerzo para propiciar la mejora de dichos programas”, ha indicado Muñoz.

El Programa de Promoción de Hábitos de Estilos de Vida Saludable se desarrolla a través de la impartición de talleres en los diferentes equipamientos para personas mayores de la localidad, como la residencia Santa Teresa de Jesús, La Granja, el Centro Residencial de Linares (geriátrico), Nuestra Señora de las Mercedes, la U.D.P. El Pisar, el Centro de Participación Activa para Personas Mayores, la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines ‘Conde García’, la Asociación Provincial de Parkinson, la Vocalía del Mayor de la Asociación de Vecinos La Esperanza, el Centro Social Arrayanes y el Centro Social Polivalente San José ‘Paqui Rojas’.

Mamen Muñoz ha destacado la variedad temática de la programación de talleres, con gimnasia articular y de mantenimiento, pilates, fitflamc, fisioterapia grupal, terapia ocupacional, risoterapia, memoria, musicoterapia, informática y nuevas tecnologías, pintura al óleo, manualidades, bordado de tul, encaje de bolillos, corte y confección, sevillanas, toque de castañuelas y bailes de salón. “Todos ellos obedecen a las necesidades detectadas por los responsables de los diferentes equipamientos y a la demanda de los usuarios. Indicar también que lo largo del primer semestre del año en curso se han realizado tres talleres de aprendizaje del uso del teléfono móvil en nuestros dos centros sociales”, ha apuntado.

Así, la concejala de Bienestar Social ha destacado que durante el pasado curso han participado en los talleres 1.352 personas adultas y mayores, mientras que para el presente curso está previsto que comiencen 1.487 personas. “Atendiendo la creciente demanda de los participantes en dicho programa, hemos sumado a los talleres implementados en el ejercicio anterior un taller de pilates en el Centro Social Arrayanes, junto a un taller de sevillanas y tres de pilates en el Centro Social Polivalente San José ‘Paqui Rojas’.

Por otra parte, el próximo martes arrancarán los talleres de natación terapéutica, que también aportan múltiples beneficios para la salud física y mental de los usuarios. Esta acción se desarrollará en la piscina municipal cubierta y finalizará en junio de 2026. Este programa lo iniciarán 161 personas distribuidas en 9 grupos.