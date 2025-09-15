El concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, junto a personal técnico, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del mercadillo de Linares para abordar próximas actuaciones de mejora que vayan encaminadas a potenciar el sector de la venta ambulante en la ciudad. En este encuentro también se realizó una valoración muy positiva, por parte de los vendedores, de las últimas medidas implementadas desde el Ayuntamiento en consenso con ellos, tales como las dos jornadas extraordinarias del pasado verano, la ubicación provisional en la Avenida de España con motivo de la Feria de San Agustín o el aparcamiento habilitado dentro del recinto ferial para la celebración del mercadillo.

“Desde la Concejalía de Salud y Consumo continuamos en nuestra línea de celebrar reuniones periódicas con los representantes del mercadillo para plantear nuevas medidas que se puedan desarrollar próximamente. Reafirmamos el compromiso de este equipo de Gobierno con el sector de la venta ambulante, ya que en el mercadillo de Linares desarrollan su actividad económica, actualmente, 160 familias”, ha señalado Hervás.