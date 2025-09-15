El Auditorio Municipal de El Pósito acogerá el próximo 27 de septiembre, sábado, de 9:00 a 14:00 horas, la celebración de la II Jornada Provincial de Alzheimer, organizada por la Federación de Alzheimer de Jaén (FAJ). Esta cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Linares, se celebra este año en la ciudad con motivo del 25º aniversario de la Asociación de Alzheimer y Demencias Afines ‘Conde García’.

La concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, ha mostrado el respaldo a esta iniciativa, destacando la importancia de la misma por su carácter divulgativo y la calidad de los ponentes participantes, de tal manera que se abordarán aspectos como la prevención, la accesibilidad cognitiva o los nuevos tratamientos, entre otros.