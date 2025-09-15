La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, acompañada por los concejales Raúl Caro-Accino y Martín de la Torre, mantuvo una reunión con el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Arkady Dvorkovich, en el marco del torneo Grand Swiss 2025 que se disputa en Samarkanda (Uzbekistán). Este encuentro, en el que también participaron el vicepresidente de la FIDE, Mahir Mamedov, y el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa, giró en torno al Campeonato Mundial Femenino de Ajedrez por Equipos 2025, que se jugará el próximo mes de noviembre en Linares.

Del Olmo agradeció en la reunión la concesión de dicho torneo de primer nivel a Linares con motivo de la conmemoración del 150º aniversario de su nombramiento como Ciudad. Así, recordó la importante trayectoria del municipio en el ámbito del ajedrez nacional e internacional desde hace décadas y su solvencia para acoger este tipo de competiciones. La alcaldesa entregó una placa conmemorativa del 150º aniversario de la Ciudad de Linares al presidente de la FIDE, quien confirmó su asistencia al mundial femenino, que tendrá lugar del 17 al 24 de noviembre.