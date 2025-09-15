La Casa-Museo Andrés Segovia acogerá este próximo sábado, 20 de septiembre, a las 20:30 horas, una nueva edición del Concierto Memorial a D. Alberto López Poveda. Una cita organizada por la Asociación Cultural Maestro Segovia y que cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares.

La concejala-delegada, Susana Ferrer, anima a la ciudadanía linarense a disfrutar de este acontecimiento musical, en el que actuarán el pianista José Manuel Cuenca, el barítono David Gascón, la cantaora Nazareth Romero y la bailaora Rosa González.