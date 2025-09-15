El pasado domingo 14 de septiembre, la Asociación Grupo Motero Linares celebró la inauguración oficial de su temporada 2025-2026 con una gran participación y un completo programa que combinó convivencia, tradición y compromiso social.

La jornada comenzó con un desayuno en las instalaciones de Gourmet Cazorla de Linares, donde se presentaron oficialmente los nuevos patrocinadores y la camiseta de esta temporada. Posteriormente, los socios protagonizaron un pasacalles por las principales calles de la ciudad que concluyó con la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Linarejos, patrona de Linares. El acto finalizó con la foto de familia de todos los integrantes en un ambiente de unidad y hermandad.

Grupo Motero Linares cuenta en la actualidad con casi 140 socios, un crecimiento significativo respecto a años anteriores que ha permitido multiplicar la actividad de la asociación tanto en el ámbito motero y de rutas como en el solidario y cultural, reforzando su papel como entidad dinamizadora de la vida social de Linares.

Durante la pasada temporada, la asociación desarrolló iniciativas de gran impacto en la ciudad y la provincia. Entre ellas, la “Siembra de Libros”, destinada a fomentar la lectura; la consolidada “Papanoelada Solidaria”, que cada Navidad llena de ilusión las calles de Linares; y la celebración de la “Rider Jaén 2025”, el pasado 31 de mayo, un evento de gran repercusión que situó a Linares en el mapa motero nacional y atrajo a participantes de distintos puntos de Andalucía y de otras comunidades autónomas.

Con esta nueva temporada, Grupo Motero Linares reafirma su compromiso con la ciudad y la provincia, apostando por promover la cultura motera, la solidaridad y la promoción de Linares a través de actividades que refuercen los lazos entre la ciudadanía y las asociaciones locales.