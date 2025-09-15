El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado ha publicado los datos del corte de junio de 2025, “que confirman la evolución positiva en Jaén desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica y del plan específico de consultas externas, ha señalado la delegada territorial de Salud y Consumo, Elena González.

En Jaén, los pacientes pendientes de una intervención con garantía han pasado de 12.049 a 10.027, lo que supone 2.202 menos; los fuera de plazo descienden de 5.951 a 2.741 (−3.210), y la demora media baja de 216 a 146 días (−70 días). Además, la actividad quirúrgica del semestre alcanza 16.232 intervenciones, 2.659 más que en el mismo periodo de 2024 (+16,3%).

Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en Jaén se reduce de 76.849 a 68.526 personas (−8.323), con 10.009 menos fuera de plazo (de 53.581 a 43.572). La demora media también disminuye de 231 a 183 días (−162 días). La actividad del semestre suma 547.021 consultas, 1.439 más que en el mismo periodo del año anterior.

“Estos datos evidencian en enorme esfuerzo y gran avance en la reducción de la lista de espera en la provincia, fruto de una gestión sanitaria cada vez más eficaz, los nuevos recursos y equipamiento sanitario, y el gran trabajo de nuestros profesionales”, ha indicado Elena González, delegada territorial. “Vamos a seguir trabajando para continuar la tendencia de reducción en los tiempos de las listas de espera, y, por supuesto, a mejorar la calidad sanitaria de nuestros pacientes en la provincia de Jaén”.

Balance regional

Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica. Este esfuerzo ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%. Asimismo, la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días.

En consultas externas, la evolución entre diciembre de 2024 y junio de 2025 refleja igualmente una mejoría significativa. En este periodo, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000. La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 días en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas seis meses. Este avance ha sido posible gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas, al tiempo que se ha incrementado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año.

La Consejería de Salud y Consumo ha subrayado que estos avances son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios junto con las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS, y ha reafirmado su determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible.