La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Delegación Territorial, ha organizado más de 70 actividades dentro del ‘Septiembre Cultural’, enmarcadas en el Programa ‘12 meses para la cultura’, conformando así una agenda de visitas guiadas, exposiciones, espectáculos o conferencias, entre otros, durante el mes de septiembre.

El delegado territorial de Cultura, José Ayala, ha presentado esta mañana la programación, que se desarrollará en los distintos espacios culturales de la Consejería en la provincia, como el Archivo Histórico Provincial, la Biblioteca Pública Provincial, el Conjunto Arqueológico de Cástulo, el Enclave Arqueológico de Puente Tablas, el Museo Íbero y el Museo de Úbeda, “lugares donde despediremos el verano, pero no la cultura”, ha reseñado Ayala.

Por otra parte, el delegado ha hecho mención a un espacio patrimonial en el que, “estamos atendiendo a una reivindicación histórica y cultural”, el Castillo de Cazorla. Actualmente, la Consejería continúa con las obras de rehabilitación del Castillo con el fin de devolver a su estado original la zona del Patio de Armas y restaurar la Torre del Homenaje. Asimismo, se está realizando la recuperación de la entrada a la fortaleza por la puerta norte, a través de la Plaza de Santa María, mejorando el acceso de visitantes. José Ayala ha afirmado además que, con ocasión de los trabajos que superan los 465.000€ de inversión procedentes de Fondos FEADER, “se realizarán excavaciones que podrán ser seguidas por el público”.

El Museo Íbero de Jaén, por su parte, acogerá visitas guiadas, teatralizadas y especializadas por el día del turismo, ofreciendo además un taller de joyería íbera y un taller de juego de roll sobre un barco mercante. También se podrá disfrutar de las exposiciones de “La ciudad fortificada ibérica: El Oppidum”, “Cuestión de peso” donde se analizan las formas en que se producía el control de las mercancías en el paso y cómo evolucionaron los sistemas de medidas de masa, que finaliza el 30 de septiembre, “Historias en plata. Denarios republicanos”, donde se destaca el papel del denario como medio de propaganda política y cómo se convierte en un medio de lucha por el poder en Roma, “Tocar, ver, escuchar. Una experiencia inclusiva con el patrimonio ibero en 3D”, “Olivo con historia”, que acoge el estudio del origen y evolución del Olivo en la península Ibérica a partir de la morfometría y ADN de restos arqueológicos y en esta muestra se ofrecen unos primeros resultados de estos trabajos y “Caballos de Iberia”, unos relieves de caballos que proceden de un santuario ibérico tardío de Luque, en Córdoba.

Dentro de este ‘Septiembre Cultural’, el Conjunto Arqueológico de Cástulo ofrece visitas temáticas todos los sábados de septiembre y podemos seguir disfrutando de la exposición “Glíptica: Gemas grabadas”, que muestra una veintena de entalles hallados en la ciudad de Cástulo y su territorio.

En cuanto al Enclave Arqueológico de Puente Tablas, la Consejería de Cultura y Deporte ha preparado una serie de visitas guiadas y teatralizadas a las áreas excavadas del Oppidum, así como un taller infantil de arqueología. El delegado de Cultura ha destacado, por otro lado, la colaboración económica y la cesión de espacios para el programa de Diputación “Resonancia Ibera”.

También, el Museo de Úbeda, vuelve a participar este año en las XII Jornadas “Sabina por aquí” con la celebración del programa “Versos para verse” los días 9,10 y 11 de septiembre. Asimismo, la Consejería también participa en la Noche del Patrimonio en la ciudad en colaboración con el Ayuntamiento, con una recreación histórica de la historia del ejército romano, “una de las actividades más importantes relacionadas con el turismo y la cultura de la ciudad, ha subrayado Ayala”. Y, además, se desarrolla un taller de cine, “Bartolomé Alvarado. Homenaje”, exposición temporal retrospectiva del pintor y escultor ubetense Bartolomé Alvarado (1943 – 2018), una muestra que se podrá ver una pequeña selección de obras tanto en pintura como escultura con una estrecha vinculación con la ciudad que le vio nacer, y particularmente con su patrimonio.

Por otra parte, el Archivo Histórico Provincial de Jaén ofrece las exposiciones “La ciudad del dragón: capital de un reino, capital de una diócesis”, un recorrido por la historia de Jaén con documentos singulares desde el siglo XIV hasta el siglo XX en conmemoración del 1200 aniversario de la capitalidad de Jaén y “Moldes, reproducciones, versiones y perversiones” de la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Nogué con piezas escultóricas que se han realizado desde el año 2003 hasta el año actual. Asimismo, el Archivo Histórico Provincial seguirá ofreciendo visitas guiadas a los tesoros bibliográficos que alberga.

En contra posición, el Museo de Jaén propone visitas guiadas a las colecciones, visitas guiadas a la restauración del cuatro Real Silvia, visita temática desde la perspectiva del pintor, Alberto Carrillo, con una conferencia titulada, “Transición a las nuevas formas de lenguaje en la estampa”, un taller de fabricación de capachos para poner en valor su importante función en el proceso de extracción del aceite, así como actividades concertadas con Residencias de Mayores y colectivos con necesidades especiales dentro del programa, “Un museo para todos”, destacándose además los encuentros con artistas así como la intervención en directo fomentando el arte urbano en el marco de las colecciones del Museo.

Además, la Biblioteca Pública Provincial nos invita a recorrer los últimos 20 años de la trayectoria gráfica de Juan Montoro Peralta, El Creata, diseñador, creativo y fotógrafo jiennense, “2DKDas by El Creata” y nos propone un cuentacuentos para la vuelta al cole, así como, la presentación de la novela, “Seis acordes” de Chema Cano.

Finalmente, el Centro Andaluz de las Letras invita a un encuentro con Pedro Herrasti, en conversación con Encarna Moreno a propósito de la publicación de “Los crímenes del Retiro”.

Además, en el marco de las colaboraciones, “también cedemos el Archivo Histórico Provincial para a la noche jahenciana y de los Museos de Jaén e Ibero para la Noche de los Investigadores organizada por la Universidad de Jaén”, explicado Ayala, quien, ha concluido explicando que, “todas nuestras actividades son gratuitas y pueden consultarse en nuestras redes sociales: @culturayPHJaen, además de que su celebración gira en torno al Día Mundial del Turismo 2025, con el lema ‘Turismo y Transformación Sostenible”.