La temporada 2025/2026 ya está aquí. Nuestro primer equipo, que este año, además, participará en la Copa de Europa, comenzará la Liga Iberdrola en menos de tres semanas. Para esas fechas, la plantilla estará totalmente confeccionada de cara a la primera vuelta y al estreno del día 26. Será la sala «Felipe VI» la encargada de subir el telón en una ilusionante campaña en la que esperamos dar muchas alegrías a nuestros aficionados.

El estreno será en casa como mencionábamos anteriormente, y lo haremos con la visita del conjunto gerundense del CTT Tramuntana Figueres a las 19h. Como viene siendo habitual, la Liga Iberdrola estará compuesta por 11 equipos, por lo que obligatoriamente, todas las jornadas habrá un equipo que no tenga que disputar partido. La temporada si que trae una novedad importante, y serán, las «dobles jornadas», o lo que es lo mismo, dos partidos en un mismo fin de semana. Para que puedan entenderlo mucho mejor, se lo explicamos con un ejemplo real. Las jornadas 2 y 3 se disputarán el 24 y el 26 de Octubre, lo cual resulta algo ajustado para las nuestras, que tendrán que competir frente al Tabor Arafo Somosidentidad en Tenerife el viernes a las 18h y recibir al CTM Jerez el domingo a las 11h en Linares. Y no, no es un error de comunicación; la primera jornada se disputa en Septiembre y las dos siguientes el 24 y el 26 de Octubre. Caprichos del calendario.

Además, nuestro segundo equipo volverá a competir en la segunda categoría nacional; la División de Honor Femenina. En este caso, el equipo se llamará VR Arena Linares, si bien, no deja de ser el segundo equipo del Club Deportivo Indiana Games. Las nuestras comenzarán la competición frente a nuestras hermanas del Tecnigen Linares el día 28 de Septiembre, teniendo su primera salida el 4 de Octubre visitando al Museo de la Almendra de Priego de Córdoba.

