El recinto ferial del Pisar acogerá del 17 al 21 de septiembre, en horario de mañana y tarde, la celebración de ‘The Burger Cup’, “un nuevo evento gastronómico que situará a Linares en el centro de atención del panorama culinario nacional”, según ha indicado el concejal-delegado de Turismo, Enrique Mendoza. El edil ha presentado en rueda de prensa esta actividad junto a Javier Bravo e Ismael Gómez, promotores de la misma.

“Este encuentro reunirá en la carpa del recinto ferial a una selección de las mejores ‘street food’ de hamburguesas de toda España e incluso alguna de fuera de nuestro país, que competirán entre sí para alzarse con el título de la mejor burguer del evento”. “Con acceso libre y horario de mañana y tarde, ‘The Burger Cup’ ofrecerá a la ciudadanía y a los visitantes una experiencia gastronómica única, en un ambiente festivo y familiar, donde habrá música en directo y actividades de dinamización”, ha detallado Mendoza.

El concejal ha apuntado que desde el Ayuntamiento se impulsa este evento con el objetivo de promover la gastronomía como motor de dinamización turística, social y cultural, proyectando a Linares como ciudad destacada en la organización de eventos de calidad y convirtiéndola durante cinco días en un referente nacional del ‘street food’ y la creatividad culinaria en torno a las hamburguesas.

“Esperamos que sea todo un éxito este evento al que vendrán representantes de restaurantes y hamburgueserías muy conocidas de Ávila, Madrid, Murcia e incluso de Estados Unidos. Estamos convencidos de que ‘The Burger Cup’ se convertirá en una cita destacada, por lo que invitamos a vecinos y visitantes a disfrutar de esta experiencia, que combina sabor, creatividad y convivencia”, ha señalado Enrique Mendoza.