Una delegación del Ayuntamiento de Linares encabezada por la alcaldesa, Auxi del Olmo, asiste estos días a la celebración de los torneos de ajedrez FIDE Grand Swiss y FIDE Women’s Grand Swiss 2025, que se disputan en Samarkanda (Uzbekistán). Una cita de gran envergadura donde Del Olmo ha destacado el potencial que tiene la ciudad linarense en el ámbito del deporte-ciencia internacional, así como su solvencia para acoger la organización de este tipo de eventos, como el Campeonato Mundial Femenino por Equipos, que tendrá lugar del 17 al 24 de noviembre.

“Queremos que Linares siga siendo punta de lanza en el mundo del ajedrez, de ahí nuestro empeño en continuar trabajando para que nuestra ciudad atraiga los más importantes eventos ajedrecísticos del momento”, ha señalado la alcaldesa, quien ha realizado la jugada inaugural en la séptima ronda del FIDE Women’s Grand Swiss, en el tablero de la ex campeona mundial Antoaneta Stefanova y Kateryna Lagno (número 9 del mundo), acompañada por el presidente de la Federación Española de Ajedrez y miembro del Consejo Asesor de la Federación Internacional de Ajedrez, Javier Ochoa.

La alcaldesa ha aprovechado su presencia en este evento en Uzbekistán para estrechar vínculos de colaboración a fin de atraer torneos de primer nivel que sitúen a Linares como referente del deporte-ciencia. Así, Del Olmo mantuvo una reunión de trabajo sobre diversas cuestiones técnicas relativas al Mundial Femenino de noviembre con el director ejecutivo de la FIDE, Emil Sutovsky, y miembros del equipo técnico de la Federación Internacional, Pavel Tregubov, Berik Balgaev y María Balashova.

En dicho encuentro también participaron el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa, y los concejales Raúl Caro-Accino y Martín de la Torre. Además, cabe destacar que, en el marco del torneo que se está disputando estos días, la alcaldesa de Linares fue entrevistada para la televisión que cubre este evento ajedrecístico, una competición muy importante que clasifica a los dos primeros clasificados (en Open y femenino) para el torneo de candidatos al título mundial.