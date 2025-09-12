Ya se encuentran instaladas las lonas decorativas de gran tamaño que cubrirán las zonas actualmente en obras del Estadio Municipal de Linarejos. Estos elementos, de 120 x 3 metros y de 80 x 3 metros, han sido colocados con vistas al primer partido de la temporada liguera del Linares Deportivo en casa. El Ayuntamiento de Linares ha impulsado esta iniciativa para dar respuesta a las peticiones de la afición azulilla de embellecer el campo de fútbol mientras duren los trabajos.

“Con estas lonas, además, hemos intentado reflejar el espíritu de lo que está ocurriendo en el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, que está renaciendo con la implantación de empresas, de ahí el lema ‘El futuro ya empezó’, junto con los logos de las diferentes compañías que están llegando a la ciudad y que además patrocinan al Linares Deportivo”, ha señalado la alcaldesa, Auxi del Olmo.

Además de la instalación de las lonas, cabe destacar la colaboración del Ayuntamiento con el club para la puesta a punto de Linarejos ante el partido de este domingo, con la instalación del videomarcador en su emplazamiento provisional, el pintado de diferentes áreas del estadio y la colocación de nuevas banderas en la zona de accesos.