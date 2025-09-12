El Ayuntamiento de Linares, en el marco del I Plan Local de Infancia y Adolescencia y del Programa de Ciudad Amiga de la Infancia, ha llevado a cabo una entrega de libros y material escolar para alumnado de Educación Infantil (3 a 5 años), destinada a reforzar el Programa de Atención Educativa Municipal. “Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a las familias en el inicio del nuevo curso, garantizando que los niños y niñas dispongan de los recursos necesarios para su aprendizaje y desarrollo personal”, ha señalado la concejal-delegada de Infancia, Familia, Discapacidad y Educación, Rosario Jódar.

La entrega se ha realizado en cuatro centros educativos de la ciudad (CEIP Santa Teresa Doctora, Colegio Cardenal Spínola, Escuela Infantil Niña María y CEIP Alfonso García Chamorro) para beneficiar a un total de 136 alumnos. “Con esta actuación queremos contribuir a que la falta de material no se convierta en un obstáculo que pueda derivar en desinterés, dificultades de aprendizaje o incluso riesgo de abandono escolar”, ha agregado la edil.

“Desde el Ayuntamiento de Linares reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y el derecho a la educación de calidad para todos los niños y niñas de nuestra ciudad, en línea con las principales estrategias europeas en materia de infancia”, ha afirmado Rosario Jódar.