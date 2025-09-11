NOTA: EN BREVE AÑADIREMOS EL VÍDEO DE LA RUEDA DE PRENSA

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, mantiene abierta hasta el próximo lunes, 22 de septiembre, la convocatoria de ayudas para bandas de música, la primera de Andalucía. Así lo ha subrayado el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, en la visita en Linares a la Agrupación Musical ‘La Pasión’. Ha conocido las instalaciones en las que ensaya esta banda musical, guiado por el presidente, José Manuel Torrecillas, y acompañado por el delegado territorial de Cultura y Deporte, José Ayala, y los concejales del Ayuntamiento linarense, Susana Ferrer y Enrique Mendoza.

Estrella Martínez ha destacado “el buen hacer” de ‘La Pasión’, que ha definido como “un ejemplo de buena gestión”. Una banda musical que aglutina a 150 integrantes, que ─según ha añadido─ es “un referente, no solo en la provincia de Jaén, sino también en el ámbito andaluz y nacional, con una dilatada y sólida trayectoria, de hecho el próximo año celebra su trigésimo aniversario”.

El delegado del Gobierno ha recordado la orden de ayudas de la Junta destinada a la adquisición de instrumentos musicales para las bandas de música andaluzas. Ha hecho hincapié en que “es la primera vez que un gobierno en Andalucía apuesta por las bandas de música, el Gobierno de Juanma Moreno”.

Ha continuado explicando que se pueden acoger a estos incentivos, tanto asociaciones musicales, como agrupaciones, cofradías y hermandades que tengan vinculada una banda de música. Según el delegado, estas ayudas “son una forma de promover el crecimiento y la riqueza de estas bandas”.

Jesús Estrella ha detallado que en la región hay más de 600 bandas (44 de ellas en la provincia de Jaén) que aglutinan a más de 100.000 integrantes. En esta línea, ha recalcado que estas nuevas ayudas son “una forma de reconocer que Andalucía es una tierra con una importante vinculación musical, con mucho talento musical”.

En esta línea, ha descrito vías mediante las cuales el Gobierno de la Junta de Andalucía canaliza ese talento, respaldando de manera activa a las escuelas municipales de música ─que suman 17 en Jaén─ y a los conservatorios. Ha recalcado que Andalucía es la comunidad autónoma con más conservatorios de España (con ochenta centros). También ha añadido que la Junta impulsa también el talento musical y acrecieta la cultura musical local “apoyando a las bandas de música”, que ha reseñado como “una forma de reconocer el gran trabajo que realizan día a día las 600 bandas andaluzas, además de la voluntariedad y el compromiso de sus 100.000 integrantes”.

Para concluir, el delegado del Gobierno ha mostrado su gran satisfacción por “contar con las bandas de música como pieza clave para continuar engrandeciendo la Semana Santa en Jaén en particular y en Andalucía en general”. Además, ha reseñado “el notable protagonismo de estas bandas en la cultura cofrade de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.

Un total de 300.000 euros

Estas ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, cuentan con un importe total andaluz de 300.000 euros. La cuantía máxima de la subvención será igual o inferior a 2.500 euros por beneficiario. Serán subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de viento de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, quedando expresamente excluida la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones de viento metal.

La solicitud se cumplimentará de conformidad con el formulario establecido en el Anexo I de la convocatoria, de forma exclusivamente electrónica a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía, accediendo a los trámites de la Consejería de Cultura y Deporte, en la siguiente dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicioOrganismo.xhtml