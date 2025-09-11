NOTA: EN BREVE AÑADIREMOS EL VÍDEO DE LA RUEDA DE PRENSA

El Ayuntamiento de Linares, junto al Club Deportivo Oretania Outdoor, celebrará el próximo 21 de septiembre, a las 8:30 horas, una actividad de senderismo para inaugurar de forma oficial la nueva ruta PR-A 510 ‘Cástulo, ciudad deseada’. Se trata de un recorrido que cuenta con señalización específica y conecta el emblemático Hospital de los Marqueses con el yacimiento arqueológico, de tal manera que se pueda realizar dicho trazado de forma circular, con una distancia de casi 16 kilómetros entre ida y vuelta.

“Es un nuevo recurso turístico, cultural y natural que pone en valor nuestro patrimonio histórico y paisajístico. A través de esta ruta se podrá ver nuestro patrimonio y el paisaje arqueológico, minero y ferroviario hasta llegar a Cástulo. Desde el Área de Turismo y Patrimonio Histórico llevamos ya tiempo trabajando para implementar y señalizar la conexión de ese entramado viario y ferroviario, buscando conectar con otros nacionales, como los Caminos Naturales de España, o el gran proyecto de vías verdes que la Fundación de Ferrocarriles Españoles y la Junta de Andalucía quieren llevar a cabo desde Utiel a Cádiz”, ha señalado el concejal-delegado, Enrique Mendoza.

El presidente del CD Oretania Outdoor, Víctor Zafra, también ha intervenido en la presentación de la actividad inaugural de la ruta para ofrecer más detalles de la misma. En ese sentido, ha señalado que miembros del club acompañarán a los senderistas y, una vez se llegue al yacimiento de Cástulo, el director del Conjunto Arqueológico, Marcelo Castro, ofrecerá una explicación sobre la antigua ciudad ibero-romana.

Las inscripciones para la actividad son obligatorias y gratuitas hasta completar el cupo de participación y se realizarán de forma online a través de un formulario de inscripción al que se podrá acceder desde el código QR del cartel anunciador del evento, así como en el siguiente enlace.