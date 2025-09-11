La concejala-delegada de Cultura y Festejos, Susana Ferrer, ha participado en la presentación de ‘Credo’, el nuevo espectáculo musical cofrade de Cantores de Híspalis, que será interpretado el próximo 21 de marzo, en la Plaza de Toros de Santa Margarita, a las 20:00 horas. Una cita que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y en la que participarán varios artistas, así como la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de La Pasión de Linares.

“Mostrar nuestro entusiasmo porque los Cantores de Híspalis regresen a Linares con su nuevo espectáculo cofrade. Cantarle a la Semana Santa de Linares es cantarle a nuestra ciudad, a nuestra historia, nuestra esencia y nuestras raíces, y si además es a través de la voz de los Cantores, esto alcanza una dimensión aún mayor”, ha señalado la edil, quien ha estado acompañada en la presentación por los componentes del grupo sevillano.

Ferrer ha apuntado que “Cantores de Híspalis tienen una vinculación especial con Linares, y desde el Ayuntamiento mostramos nuestra satisfacción por este proyecto, con el que colaboramos para que se haga posible, siempre de la mano de la Agrupación de Cofradías”. “Poner en valor también la presencia que tendrá la Agrupación Musical de La Pasión, un referente a nivel andaluz en la música cofrade. Es importante que el talento de nuestra ciudad esté presente en este acontecimiento, que seguro va a dejar un impacto importante a nivel cultural, turístico, económico y emocional en la ciudad”, ha agregado.

Las entradas están disponibles a la venta en la plataforma digital Pim Pam Tickets, con precios que oscilan entre 15 y 50 euros.