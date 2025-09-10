El Teatro Cervantes acogerá el próximo 3 de octubre, a las 19:30 horas, un concierto de la Orquesta Sinfónica de RTVE que será dirigido por la linarense Lucía Marín y con el que se conmemorará el 150º aniversario de la concesión del título de Ciudad a Linares. La concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, ha señalado que esta “cita musical es uno de los hitos más importantes dentro de la programación para celebrar esta efeméride tan importante, y es un privilegio contar con una institución musical como la Orquesta de RTVE, de las más importantes a nivel nacional”.

“Este concierto adquiere una dimensión especial para la celebración del aniversario, y sin duda alguna, al frente estará la brillante directora linarense Lucía Marín, que es un referente dentro de la dirección orquestal y con una inmensa proyección internacional”, ha valorado Ferrer, quien ha adelantado que “dentro del repertorio habrá un momento único, puesto que se estrenará la obra ‘Linarivm’, creada por la compositora canaria Laura Vega, también de dimensión internacional, y que formará parte del patrimonio inmaterial musical de la ciudad”.

Por su parte, la directora de orquesta Lucía Marín ha mostrado su agradecimiento y satisfacción por dirigir la Orquesta Sinfónica de RTVE en su tierra natal, dentro de una conmemoración tan señalada como la del 150º aniversario del título de Ciudad. Así, Marín ha detallado que se ofrecerá al público un concierto especial que abrirá con la obra ‘Linarivm’, para continuar con la interpretación de la Sinfonía nº 7 de Beethoven y cerrar con música española, concretamente, con el estreno de la suite sinfónica de la zarzuela ‘Curro el de Lora’, realizada por el compositor y director linarense Rafael Peralta.

Las entradas para este concierto conmemorativo estarán disponibles a la venta desde hoy al precio de 18 euros en patio de butacas y 12 euros en anfiteatro, en los establecimientos comerciales Musical Linares y Gretel.