Los 47 centros de salud y consultorios pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, incluidos en las zonas básicas de salud (ZBS) de Andújar, Arjona, Bailén, La Carolina, Linares y Santisteban del Puerto, han realizado durante el primer semestre de 2025 más de un millón de actos asistenciales repartidos entre la actividad de personal facultativo, pediatría, odontología, enfermería, fisioterapia, trabajo social y matronas, además de consultas administrativas.

En concreto, se han registrado 1.021.223 actos asistenciales, de los cuales más de 535.126 consultas han sido de personal facultativo, 342.584 consultas de enfermería y las 6.438 de matronas. Igualmente, los pediatras han realizado 65.031 consultas, los fisioterapeutas 13.997 y la enfermería infantil 12.589.

Por su parte, la Unidad de Gestión Clínica de Salud Bucodental ha realizado 9.174 consultas en el primer semestre del año. Esta unidad, precisamente, acaba de recibir por segunda vez la acreditación de calidad al servicio que ofrece a la ciudadanía a través de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

Junto a la actividad sanitaria en consultas, se desarrollan también actividades de prevención, promoción de la salud y tratamiento de enfermedades comunes, llevadas a cabo por personal específico. En este caso, destacan las enfermeras referentes escolares y las enfermeras comunitarias, a las que debe añadirse la participación activa de otros profesionales, como médicos, fisioterapeutas, matronas y trabajadores sociales

Se une igualmente a esta atención asistencial las 10.406 atenciones sociosanitarias realizadas por los trabajadores sociales de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén. Entre ellas, destacan la resolución de demandas sociales, clínicas o administrativas, realizando visitas domiciliarias, consultas telemáticas y presenciales, además del fomento e impulso de grupos socioeducativos, entre otras funciones.

Por último, es importante destacar que en los seis primeros meses del año se han registrado 10.904 consultas de acogida y 14.974 consultas administrativas. En el caso de la primera, está destinada a dar respuesta a la atención presencial de la demanda no demorable. Corre a cargo del personal de enfermería y sirve para realizar una primera valoración de la situación del paciente y reorientar cada caso de una manera colaborativa con el personal médico de Atención Primaria. El paciente obtiene respuesta a su solicitud el mismo día que lo solicita presencialmente. Es derivado desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía de cada centro de salud o consultorio médico, salvo que se trate de una situación de urgencia vital, de gravedad o compatible con sintomatología covid-19.

El director gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, José Luis García, ha indicado que “el personal de Atención Primaria está avanzando con su tesón y su esfuerzo en la implementación de los cambios que se están llevando a cabo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para garantizar una atención más accesible, resolutiva y centrada en las personas, como pueden ser el `Plan de accesibilidad’ centrado en la gestión de la demanda no satisfecha, con la potenciación del sistema de backoffice”.

Además, al igual que el resto de Distritos de Atención Primaria de Andalucía, el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén dispone de los canales digitales de apoyo para la gestión de citas, consultas frecuentes o trámites administrativos, lo que ha elevado la capacidad de respuesta a la ciudadanía.

Campaña AviSAS

Tanto los centros de Atención Primaria del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén como el Hospital Universitario San Agustín, de Linares, al igual que el resto de centros sanitarios de Andalucía, pusieron en marcha durante el primer semestre la campaña de captación activa para fomentar la suscripción al sistema de notificaciones AviSAS. Esta iniciativa busca aumentar el número de comunicaciones enviadas a pacientes sobre asignación y recordatorio de citas, con el objetivo de mejorar la información sobre temas de interés para su salud, reducir el absentismo y mejorar la asistencia sanitaria.

La campaña se ha desarrollado durante los meses de abril, mayo y junio. En estos tres meses se establecieron puntos específicos de atención en los centros sanitarios para ofrecer información y apoyo en la tramitación presencial de la suscripción a AviSAS. Además, en estos espacios también se proporcionó información sobre los diferentes canales de citación como ClicSalud+, la App Salud Andalucía y la App Salud Responde así como de los trámites sanitarios disponibles.

Las suscripciones a AviSAS se reforzaron con una captación activa en salas de espera de las consultas externas y en los centros de Atención Primaria, en los puntos de atención a la ciudadanía y en las consultas médicas y de enfermería.

El sistema AviSAS permite a los pacientes recibir notificaciones sobre sus citas médicas, lo que contribuye a evitar olvidos y optimizar los circuitos asistenciales tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria. Gracias a esta campaña, se espera mejorar la asistencia sanitaria y la calidad de la atención percibida por los pacientes.

La Atención Primaria de Andalucía comprende, principalmente, la asistencia preventiva, curativa y rehabilitadora, así como la promoción de la salud, la educación sanitaria y la vigilancia sanitaria del medio ambiente. Este nivel -con un altísimo grado de actividad asistencial y no asistencial- se ocupa por igual de la ciudadanía de toda la geografía andaluza, personas que sufren patologías de todo tipo y gravedad, con necesidades especiales, de orígenes socioculturales diversos y que pueden vivir en zonas aisladas del territorio andaluz o en proceso de transformación social.

El Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén tiene una población de referencia de aproximadamente 177.000 habitantes. Las seis Zonas Básicas de Salud (ZBS) se distribuyen de la siguiente forma: ZBS de Andújar (con los centros de salud Puerta de Madrid y Virgen de la Cabeza, en Andújar; los consultorios de Marmolejo y Villanueva de la Reina; y los consultorios auxiliares de Llanos de Sotillo; los Villares de Andújar, Poblado de San Julián, La Quintería, La Ropera, San José Escobar y Vegas de Triana); ZBS de Linares (con los centros de salud Virgen de Linarejos, Los Marqueses, San José y Arrayanes, de Linares; los consultorios de Arquillo, Campillo del Río, Estación Linares-Baeza; Guarromán; Jabalquinto, Torreblascopedro y Vilches; y los consultorios auxiliares de Guadalén, Miraelrío y Porrosillo); ZBS de Arjona (con el centro de salud de Arjona; y los consultorios de Arjonilla, Escañuela y Lahiguera); la ZBS de Bailén (con el centro de salud de Bailén y el consultorio de Baños de la Encina); la ZBS de La Carolina (con los centros de salud de La Carolina, los consultorios de Aldeaquemada, Carboneros y Santa Elena; y los consultorios auxiliares de La Fernandina y Las Navas de Tolosa); y ZBS de Santisteban del Puerto (con el centro de salud de Santisteban del Puerto; los consultorios de Aldeahermosa, Castellar, Chiclana de Segura, Navas de San Juan, Sorihuela de Guadalimar y Venta de los Santos; y los consultorios auxiliares de Campillo, Camporredondo y Montizón).