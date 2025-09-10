La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha presentado este miércoles las actividades que está preparando la Diputación de Jaén para celebrar la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que este año se desarrollará entre el 16 y el 22 de septiembre y estará dedicada a la movilidad eficiente y accesible. Durante su intervención, Uceda ha puesto de relieve que este programa destaca “por ser la mayor campaña de sensibilización que la Comisión Europea organiza para promover la movilidad urbana sostenible y el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones más limpias e inteligentes”.

En esta línea, la responsable del área de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la Administración provincial ha incidido en la apuesta de Diputación por llevar a cabo este tipo de programas, “al que cada año se suman más pueblos y ciudades gracias a su gran atractivo mediático, ya que la SEM es reconocida como una fuerza impulsora hacia la movilidad urbana sostenible dentro y fuera Europa”. En esta nueva edición, el lema general vuelve a ser ‘Combina y muévete’ y su temática se centrará en la movilidad eficiente y accesible. Sobre la edición de este programa, Uceda ha resaltado la necesidad de seguir trabajando para incentivar el uso de transportes sostenibles que “mejoren los niveles de equidad social y seguridad vial, reduzcan el ruido y la contaminación atmosférica y aumenten la calidad de vida de todas las personas”.

Desde 2008, la Diputación celebra la Semana Europea de la Movilidad “con la que tratamos de involucrar a ayuntamientos y ciudadanía en general de la provincia para que participen en esta iniciativa a través de la introducción de medidas de planificación innovadoras que incidan en la implicación del público”. Así, y entre las propuestas planteadas para esta edición, Uceda ha avanzado la presentación de las bases del préstamo de bicicletas durante todo el curso académico sujetas a campañas de movilidad enmarcadas en el programa Hack the City –iniciativa que se desarrolla en colaboración con la Universidad de Jaén-; la celebración de talleres dedicados al uso y puesta a punto de bicicletas; o la personalización del ‘Ecominuto’, “una iniciativa que no sólo impulsa el ahorro de carburantes, de emisiones, sino también de hábitos saludables para los ciudadanos”, ha reseñado Isabel Uceda.

Entre las novedades de la SEM, que alcanza su 17ª edición, se encuentran la realización de talleres teórico-prácticos sobre la movilidad y salud por los Caminos Naturales Vías Verdes de la provincia de Jaén, “con objeto de dar a conocer los recursos que ofrecen estas infraestructuras y fomentar su uso entre el profesorado y los centros educativos a través del desarrollo de distintas actividades relacionadas con la salud, el senderismo, el ciclismo y los productos agroalimentarios locales”, ha añadido la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático.

Por otra parte, en colaboración con el Ayuntamiento de Jaén y la DGT, se instalará un parque móvil de educación vial en la Plaza de Santa María de la capital destinado a la participación del alumnado de Educación Infantil y Primaria; y se llevarán a cabo en distintos municipios de la provincia a lo largo del año las iniciativas Pedibús; el ‘Juego de la Serpiente’ -talleres y competiciones para incrementar el número de desplazamientos al colegio de forma sostenible- y la exposición ‘Caperucita no camina sola’ -acercamiento multidimensional a la movilidad sostenible dirigido a la comunidad escolar y a todos los interesados en adoptar hábitos más sostenibles en su forma de desplazarse-.

Estas actividades que se organizan en el marco de la SEM 2025 cuentan con la colaboración de los ayuntamientos participantes, de la Jefatura Provincial de Tráfico y de las delegaciones de Desarrollo Educativo y de Fomento de Junta de Andalucía. En la última edición de este programa fueron 40 los ayuntamientos jiennenses los que participaron en algunas de las acciones promovidas por la Administración provincial, “un total de 80 centros educativos y casi 20.000 personas han tomado parte en las distintas actividades que sobre movilidad sostenible hemos llevado a cabo en los últimos años”, ha matizado Isabel Uceda.

“La SEM es una excelente oportunidad para poner en común los resultados que año tras año vamos consiguiendo entre todos para seguir avanzando con la experiencia adquirida hacia una movilidad más sostenible y para conseguir una mayor implicación de la ciudadanía y de los distintos agentes sociales”, ha señalado la diputada de Medio Ambiente, que asimismo ha recordado otras acciones paralelas que Diputación lleva a cabo en materia de movilidad sostenible como la puesta en marcha de líneas de subvenciones destinadas a ayuntamientos y asociaciones; los programas Caminos Escolares Seguros y Sostenibles y Caminos Escolares Educativos, Divertidos, Inclusivos, Seguros y Sostenibles (EDISS); o el Plan Provincial de Lucha contra el Cambio Climático, entre otras.