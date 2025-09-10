El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, mostró su satisfacción y alegría por la verificación del Grado de Ingeniería Biomédica que ha aprobado el Consejo de Universidades del Ministerio después de los dos informes contrarios de la Junta de Andalucía. “Linares, la provincia y la Universidad salen ganando con el Gobierno de España. Es un verdadero triunfo de la sociedad civil de Linares y de la provincia de Jaén del que nos tenemos que sentir orgullosos”, proclamó junto a la puerta del Campus linarense. Latorre acusó a Juanma Moreno de ser “el autor intelectual” de la agresión a la UJA y exigió que cese al consejero de Universidades. “Si no lo hace, Juanma Moreno pasará a ser el único responsable de este ataque”, advirtió.

El líder socialista explicó que el Gobierno de España “ha corregido la tremenda injusticia que la Junta había cometido con Linares y con la Universidad”, una agresión “con premeditación y alevosía” por parte, ha dicho, de Juanma Moreno, que “negó hasta en dos ocasiones que este Grado se pudiera implantar en el Campus de Linares”. “Es inconcebible que la Junta haya tomado una decisión en contra de los intereses públicas para beneficiar a una universidad privada”, reprochó.

Latorre detalló que la decisión del Consejo de Universidades dependiente del Ministerio está “avalada por argumentos académicos sólidos” que “respaldan los informes” de las Universidad de Jaén y Granada. Sin embargo, “el daño ya está hecho”, porque el “atropello” de la Junta impedirá que este Grado se pueda impartir este curso y tendrá que esperar al siguiente.

Por este motivo, el PSOE vuelve a exigir la dimisión del consejero de Universidad. “Ya nos parece increíble que no dimitiera ayer tras el varapalo que le dieron. E increíble será que no lo haga en las próximas horas. Lo que está claro es que si Juanma Moreno no lo cesa, Juanma Moreno se convertirá en el principal responsable, siendo el autor intelectual de este ataque sin precedentes a Jaén, a Linares y a su Universidad”, sentenció.

Latorre valoró que la autorización del Grado es “una excelente noticia para Linares y la provincia en su conjunto”. “Es un Grado estratégico, que permite el impulso de la oferta académica en la provincia y el crecimiento de nuestra Universidad pública”, destacó.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares, Javier Perales, indicó que la decisión del Consejo de Universidades “viene a corroborar lo que todos sabíamos, que tenemos una de las mejores universidades públicas de España” pese a los dos informes desfavorables de la agencia de la Junta de Andalucía. Avanzó que en el próximo pleno del Ayuntamiento el PSOE llevará una moción en la que seguirá exigiendo la dimisión del consejero, apoyando las movilizaciones en defensa de la Universidad y apostando por la educación pública.

“Esperemos que esta decisión del Consejo de Universidades sea asumida por la Junta y no puesta en duda. Ya le han hecho un daño irreparable a todos esos estudiantes que no podrán cursar el Grado este año. La realidad es que esta derecha del PP quiere hacer que todo lo público desaparezca”, lamentó Perales, antes de poner en valor el colchón de seguridad que que asevera supone el PSOE para Linares, tanto en este asunto como en materia de desarrollo económico, favoreciendo la llegada de empresas como Escribano y Desay, o el contrato con Sicnova.