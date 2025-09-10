Nuevas Generaciones y el Partido Popular de Linares han puesto en marcha una nueva edición de su tradicional campaña solidaria de recogida de material escolar, una iniciativa que nació hace años con el objetivo de apoyar a las familias que atraviesan dificultades económicas a la hora de afrontar el inicio del curso escolar.

El presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Linares, Martín de la Torre ha presentado la campaña subrayando que: “Esta iniciativa se ha convertido en una tradición dentro de nuestra organización juvenil y estamos muy orgullosos de iniciar esta nueva edición. Nuestro objetivo es ayudar a las familias que ven como el incremento de los precios del material escolar dificulta el regreso a las aulas de los más pequeños”.

Del mismo modo ha destacado el papel de los jóvenes de Nuevas Generaciones: “Estamos especialmente orgullosos del trabajo que realizan nuestros integrantes, jóvenes muy activos que participan en colectivos sociales, deportivos, culturales o cofrades, y que siempre encuentran tiempo para colaborar en campañas solidarias como esta. Su implicación diaria es una prueba de su compromiso con Linares”.

Martín de la Torre ha concluido recordando que los jóvenes del Partido Popular siguen el ejemplo del Gobierno de la ciudad capitaneado por Auxi del Olmo: “Nos mueve la ilusión de trabajar por Linares y de cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía. Queremos un Linares abierto, comprometido y con ilusiones renovadas para el futuro”.

La campaña solidaria invita a todos los linarenses a colaborar donando material escolar. Las aportaciones se podrán entregar en la sede del Grupo Municipal del Partido Popular, calle Menéndez Pelayo nº 26, en horario de 10:00 a 13:30 horas.