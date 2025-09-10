El Ayuntamiento de Linares, a través de las áreas de Bienestar Social y Obras, ha colaborado con el Colegio Cardenal Spínola en la reconstrucción de un arenero infantil, con el objetivo de mejorar las instalaciones recreativas del centro y ofrecer a los más pequeños un espacio seguro y adaptado a sus necesidades.

La actuación se enmarca dentro de las líneas de trabajo de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (ERACIS+) y el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que promueven actuaciones orientadas a la inclusión y el bienestar de la infancia.

La concejala-delegada de Bienestar Social, Mamen Muñoz, y el concejal-delegado de Obras, Michel Rentero, han visitado el colegio para conocer de primera mano el resultado de la intervención, acompañados por personal del centro educativo. Durante la visita, han destacado la importancia de dotar a los escolares de espacios que fomenten el juego, la convivencia y el desarrollo integral en entornos seguros.