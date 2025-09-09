Un total de 46.603 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan las clases mañana, 10 de septiembre, en 247 centros docentes de Jaén. El día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (60.814 estudiantes), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 6.754 estudiantes. En su conjunto, este mes de septiembre comenzarán las clases en la provincia un total de 121.101 estudiantes, incluidos lo menores de tres años, y más de 10.100 docentes en 618 centros, tanto públicos como concertados y privados.

En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con casi 2.200 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos. Son 128 los refuerzos en la plantilla pública para un total de 8.650 docentes en la provincia jiennense.

Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 32 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 1.218, 324 más respecto al 2018, un 36,2% de incremento.

Asimismo, este curso la Consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.

Apoyo a las familias

En un contexto de escalada de precios en casi todos los sectores, el Gobierno andaluz ha destinado alrededor de 900 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en el ámbito escolar. De esta manera más de un millón de familias recibirán una ayuda media de 820 euros para el curso escolar. Incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementario, el transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias, con una inversión de casi 4 millones que permite que se beneficien unos 59.400 estudiantes de Jaén.

Los servicios complementarios aumentan en este curso en Jaén con cuatro centros más que ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 99. Son 152 los que disponen de comedor escolar y 125 centros los que cuentan con actividades extraescolares. La previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 7.400 alumnos, más de 5.000 en aula matinal y supera los 3.800 en extraescolares. Estos servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.

En lo que se refiere a las infraestructuras en Andalucía, con vistas al curso 2025/26 se finalizarán o han finalizado un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones.

Entre estas actuaciones figuran tres centros nuevos: el colegio de Infantil y Primaria Bahía de Almerimar, en El Ejido (Almería), ya finalizado por completo; el nuevo Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén, concluido también el pasado mes de agosto, y la sustitución del CEIP Bernardo Barco de La Campana (Sevilla), cuyo nuevo edificio ya se pone en uso en este inicio de curso.

A estas nuevas infraestructuras se suman 13 ampliaciones y adaptaciones de centros, como la del CPR Campo de Níjar Norte en Albaricoques (Níjar, Almería), o el nuevo comedor escolar del CEIP Valdés Leal de Sevilla, ambas en construcción; y 231 obras de reforma, mejora y modernización de centros. Entre estas últimas destaca la rehabilitación integral que se está llevando a cabo en el IES Alhadra de Almería, así como más de 80 actuaciones de mejora de la accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas y creación de aulas específicas para la atención al alumnado con necesidades especiales.