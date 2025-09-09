El Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento, en el marco del proceso de elaboración del Plan Local de Salud de Linares, ha celebrado una reunión informativa con los diferentes agentes implicados en esta iniciativa, en la que se ha presentado la metodología de los ‘focus group’ y se ha resaltado su valor como fase participativa clave en la recogida de información y en la construcción colectiva del diagnóstico de salud del municipio. La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha intervenido junto al concejal-delegado del área, Antonio Luis Hervás, en la apertura de esta multitudinaria jornada de trabajo, donde ha destacado la puesta en marcha de este Plan para la mejora del bienestar de la población.

“Para este equipo de Gobierno es muy importante disponer de este Plan Local de Salud y, sobre todo, que se elabore desde el Área de Salud con la participación de personal sanitario, colectivos, entidades y asociaciones, ya que esto supone hacer una radiografía de todo lo que ellos pueden aportar, para dar después los pasos pertinentes, a través de diferentes reuniones, y que podamos tener por fin ese Plan. Estamos de enhorabuena y destacar que se ha hecho muy buen trabajo desde el área”, ha señalado la alcaldesa.

Por su parte, el concejal de Salud ha explicado que “el Plan Local de Salud es un documento de competencia municipal que recogerá todas las intervenciones en materia de salud que se van a llevar a cabo en nuestro municipio; un instrumento esencial para organizar, planificar y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en esta tierra”. “Hoy presentamos la fase participativa del Plan, que es quizá la más importante, porque la salud no se construye desde los despachos, sino contando con las personas, con su experiencia, con sus necesidades y con su voz”, ha apuntado Antonio Luis Hervás.

En la apertura de la reunión también han intervenido la jefa de servicio de la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Lourdes Ballesteros; José Raúl Dueñas, Coordinador RELAS y enfermero referente del Área Sanitaria Norte de Jaén, y Lorena Pérez, técnico de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento. Así, el objetivo es construir un Plan Local de Salud desde un enfoque multidisciplinar, de tal manera que tenga como base las aportaciones de diferentes agentes y sectores de la sociedad.