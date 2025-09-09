Una decena de municipios jiennenses acogerán la proyección de distintas películas y documentales enmarcados en las XIV Jornadas de Cine y Memoria Histórica que organiza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén con la colaboración de la Diputación Provincial. La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, junto al director de esta muestra, Enrique Iznaola y el presidente del colectivo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, Miguel Ángel Valdivia, ha presentado este martes este programa cinematográfico que se celebrará concretamente del 18 de septiembre al 14 de noviembre en los municipios de Linares, Martos, Jaén, Arjona, Alcaudete, Beas de Segura, Andújar, Úbeda, Marmolejo y Lopera.

Durante su intervención, la responsable del área de Cultura y Deportes de la Administración provincial ha puesto de relieve la consolidación y trayectoria de estas jornadas, “que llegan a su decimocuarta edición con el objetivo de continuar analizando distintos aspectos y perspectivas de la Guerra Civil española y de la posterior represión franquista a través de una herramienta importante como es el cine”. “A lo largo de los trece años de este ciclo cinematográfico, los espectadores han podido visionar cerca de un centenar de proyecciones que han abarcado desde el documental al melodrama, pasando por relatos en los que el elemento político contribuye a crear una atmósfera de suspense”, ha añadido Colomo.

“Por las distintas acciones que llevan a cabo a lo largo del año, me gustaría dar la enhorabuena a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén, además de por el trabajo y el enfoque provincial que posee este ciclo cinematográfico”, ha recalcado la diputada de Cultura y Deportes, que asimismo ha destacado el valor de las mesas de debate que acompañarán a las proyecciones, en las que el público podrá dialogar con directores, actores y equipos técnicos. Por su parte, Miguel Ángel Valdivia, que ha agradecido la colaboración de la Diputación para la puesta en escena de una nueva edición de las Jornadas de Cine y Memoria Histórica, ha incidido en el éxito de las mismas, “ya que contribuyen a profundizar en la democracia y la libertad de nuestro país”.

El 18 de septiembre arranca estas jornadas con la proyección en Linares de ‘Flores bajo el hielo’, de Marco Potyomkin. Le seguirán Martos con ‘Dolores Ibárruri Pasonaria’, de la directora Amparo Climent -19 de septiembre-; Jaén, con ‘Siete días en mayo’, de Rosana Pastor -25 de septiembre-; Arjona, con ‘Rotspanier – Los esclavos españoles del nazismo’, de Rafael Guerrero -25 de septiembre-; Alcaudete, con ‘La Memoria de los cortijos de Peal’, de Ignacio Ortega -2 de octubre-; Beas de Segura, con ‘El maestro que prometió el mar’, de Patricia Font -3 de octubre-; Andújar, con ‘Te estoy amando locamente’, de Alejandro Marín -10 de octubre-; Úbeda, con ‘Un hombre libre’, de Laura Hojman -24 de octubre-; Marmolejo, con ‘Jaén, viento del pueblo’, de Remedios Malvárez -7 de noviembre-; y Lopera, con ‘Maquis y fugaos en la Sierra de Segura’, de José Laso -14 de noviembre-.