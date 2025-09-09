El Auditorio Municipal de El Pósito ha acogido este mediodía el acto de apertura del LVI Curso de Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, una acción formativa del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) que se impartirá en la ciudad durante los próximos meses a través de la Escuela de Seguridad Pública de Linares (ESPLI). Un total de 58 alumnos procedentes de 21 municipios de las provincias de Almería, Granada y Jaén participarán en este curso, que se desarrollará hasta el 6 de julio de 2026, con un total de 1.335 horas lectivas entre la fase teórica y la fase práctica.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, ha participado en el acto junto al secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil, y la directora de la ESPLI, Ana Verónica Álvarez, y ha destacado que este curso pone de nuevo a la ciudad el epicentro de la formación policial en Andalucía. “Estos 58 alumnos permanecerán unos meses en nuestra ciudad durante la fase presencial del curso, por lo que les damos nuestra bienvenida, porque Linares les recibe con los brazos abiertos y estamos muy contentos de que nuestra Escuela Pública de Seguridad acoja estas acciones formativas que llegan de la mano del IESPA y la Junta de Andalucía”, ha señalado.

En esa línea, Del Olmo ha apuntado que “con este curso la ESPLI refuerza su papel como centro de referencia en formación de Cuerpos de Seguridad en la zona de Andalucía Oriental”, fruto del convenio firmado recientemente con el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. “En este sentido, agradecer el apoyo y el compromiso mostrado por parte de la Administración autonómica para dotar de contenido a nuestra Escuela de Seguridad, en una clara apuesta para contribuir a enriquecer el capital humano adscrito a los servicios de seguridad pública y emergencias mediante la formación, la innovación y la excelencia”, ha agregado.

La alcaldesa ha valorado que “esta escuela, poco a poco, se ha afianzado y nos sentimos muy orgullosos de los resultados”, por lo que “es muy grato que continúen llegando alumnos a nuestra escuela, y nos mostramos dispuestos a seguir colaborando con la Junta de Andalucía en la formación de los futuros policías locales”.

“Desde el Ayuntamiento de Linares estamos muy satisfechos con el trabajo que se está realizando, y continuaremos en esta línea, de la mano de la Junta de Andalucía, para seguir llenando de contenido nuestra Escuela Pública de Seguridad. Tenemos en nuestra hoja de ruta apostar por nuevas acciones formativas que sigan poniendo a Linares como centro de referencia en la capacitación, actualización y especialización de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Emergencias. Porque apostar por la formación es apostar por el futuro de nuestros municipios y por la seguridad, bienestar y confianza de la ciudadanía”, ha concluido Auxi del Olmo.