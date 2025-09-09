El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha manifestado su satisfacción ante la resolución adoptada este martes por la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, que estima la reclamación realizada por las Universidades de Jaén y Granada y aprueba la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica. En este sentido, resalta que este órgano ha atendido los argumentos de carácter académico presentados en la reclamación, que han sido avalados y reconocidos favorablemente, lo que permitirá la implantación del Grado.

Nicolás Ruiz ha indicado que se trata de una decisión “que corrige una situación, a todas luces injusta”, provocada tras recibir el pasado mes de julio el 2º informe desfavorable por parte la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). Asimismo, subraya el carácter excepcional de esta resolución de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, lo que confirma la sólida fundamentación aportada por las instituciones proponentes y que los argumentos de ACCUA para informar de forma negativa a la implantación del Grado en Ingeniería Biomédica “eran claramente erróneos”.

El Rector de la UJA ha destacado que la decisión se ha adoptado por unanimidad de todos los miembros de este órgano, del que forman parte seis rectores de universidades españolas y un representante del Ministerio de Universidad. “Estábamos convencidos de que nuestra propuesta para cursar el nuevo título es muy sólida y muy solvente. En base a esa fortaleza, el equipo de Gobierno de la UJA decidió llegar hasta el final, siguiendo todos los cauces administrativos pertinentes, para defender los intereses de nuestra institución y de todas las personas que han trabajado en la elaboración de las memorias”, ha asegurado, para añadir: “Nos asiste la fuerza de la verdad y la razón se ha impuesto a cualquier otra consideración, gracias a que se han atendido nuestras justas reivindicaciones”.

El Rector ha explicado que, una vez aprobada la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica, la Universidad de Jaén, en el marco de sus competencias y en coordinación con la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Universidad de Granada, tal y como ha instado la Comisión Permanente, preparará a lo largo del presente curso académico los detalles necesarios para la implantación de este título el próximo curso 2026/2027. Con esta decisión, se busca dar la adecuada información a los futuros estudiantes y a sus familias, dada la coincidencia en estos momentos con el inicio del curso 2025/2026, en aras de la excelencia académica y de garantizar los derechos del estudiantado.

Nicolás Ruiz ha vuelto a dar las gracias a todas las personas que han participado en las comisiones docentes, centros y departamentos implicados, agradeciendo igualmente el extraordinario apoyo recibido por parte de la sociedad civil jiennense, a todas las instituciones, entidades, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones vecinales, la Plataforma Ciudadana en Defensa de la UJA y personas a título individual que han mostrado públicamente que están con la UJA, “sin fisuras y con una firmeza admirable, en sus legítimas y razonadas reivindicaciones”.

Por último, el Rector señala que la Universidad de Jaén se pone a disposición de la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para seguir trabajando en la implantación de la Programación Universitaria 2025/2028 y para mejorar y fortalecer el Sistema Público Universitario Andalucía.