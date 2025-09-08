El concejal de Juventud, Martín de la Torre, ha realizado un balance muy positivo de la programación del Verano Joven 2025, destacando “el importante éxito conseguido con las diferentes actividades celebradas”. Según ha señalado, la elevada participación registrada demuestra que “estamos ofreciendo propuestas de formación y ocio que gustan e interesan mucho a los jóvenes, y esto nos motiva a todo el equipo de Juventud para seguir trabajando en esa línea”.

La programación ha incluido cursos de socorrismo, inglés, yoga y moda, así como un amplio calendario deportivo. Entre las actividades más destacadas figuran la V Ruta Minera MTB, con 119 participantes; el III Torneo Voley 2×2, con más de 140 jugadores; el VII Torneo de Fútbol 7, que reunió a más de 150 participantes de distintas categorías; el II Open de Ajedrez ‘Juan Vargas’, con 50 participantes procedentes de diversos puntos de Andalucía; el III Torneo de Baloncesto 3×3, con 18 equipos inscritos; y el V Torneo de Bolos, con la participación de 41 jugadores junior y 18 senior.

De la Torre ha subrayado que el Cine de Verano ha sido “otro éxito” y ha adelantado que el próximo año se ampliará la oferta de películas. Asimismo, ha valorado el carácter multitudinario de propuestas como la Mercafiesta del Ocio y los Juegos y la Gymkana organizada por el profesor e ‘influencer’ linarense Álvaro Patón.