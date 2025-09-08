El concejal-delegado de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás, ha destacado la gestión realizada desde su área para la mejora del servicio del cementerio municipal. En esa línea, el edil ha recordado que durante los dos años del actual equipo de Gobierno se han ejecutado varias actuaciones para solucionar diferentes problemas en las instalaciones, como la reconstrucción del muro perimetral y la restauración del monumento del patio de San Diego, la reparación de cubiertas en las nicheras del Cementerio de San Sebastián, el inicio de los trabajos de restauración de la capilla del Cementerio de San José o el proyecto de rehabilitación de nicheras del patio de Linarejos.

Así mismo, Hervás ha apuntado que hoy se ha procedido a aprobar en el Pleno del Ayuntamiento la actualización de las tarifas del cementerio un 1,5% con el fin de garantizar este servicio, al tiempo que ha lamentado que el principal partido de la oposición no se haya pronunciado al respecto en dicha sesión plenaria. “Nos asombra y sorprende que en vez de defender su postura en el Pleno, se vayan a medios de comunicación y redes sociales para criticar este hecho. Silencio absoluto en el Pleno, pero sí se muestran activos formando ruidos a su espalda”, ha indicado.

El concejal ha explicado que en la sesión ordinaria del Consejo de Administración de la sociedad Cementerio Parque celebrada el 15 de enero de 2024 se acordó que las tarifas de los servicios prestados se actualizarían anualmente en función del IPC del mes de septiembre, que fue del 1,5%. “Con ejemplos prácticos, la inhumación en nichos pasa a costar 83,20 en lugar de 81,97, es decir, 1,23 euros, mientras que al año la cesión temporal de nichos pasará de 27,63 a 28,04, es decir, 0,41 céntimos más. El informe económico sobre la modificación de esta Ordenanza recoge un resultado negativo de la sociedad que asciende a 10.387 euros, es decir, del 4,02%. Y hay un dato muy importante: que más del 70% de la población de Linares cuenta con un seguro de decesos que cubre todas estas tarifas”.

“Creemos que es necesaria esta actualización para evitar un desequilibrio en los resultados de las cuentas del cementerio que puede influir en el normal desarrollo de todo lo concerniente a la gestión del servicio, con el fin de garantizar la continuidad y calidad de los servicios prestados, la adecuada cobertura de los costes de gestión y el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Lo que hoy se ha votado es si los vecinos de Linares tienen un cementerio digno con unos servicios adecuados, o si por el contrario se prefiere volver a la ruina que dejó el Partido Socialista”, ha afirmado Antonio Luis Hervás.