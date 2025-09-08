El presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez ha dicho hoy que «el PSOE está intentando engañar a los jiennenses, como al resto de andaluces, pretendiendo hacer creer que los privilegios a sus socios de gobierno no afectan a esta provincia», pero «no es cierto”, ha aseverado. Lo ha dicho el dirigente popular en las declaraciones previas a la reunión mantenida hoy en Linares con alcaldes de municipios cabecera de comarca y de más de 15.000 habitantes. “Nuestros alcaldes encuentran serios problemas para financiar sus municipios por los agravios de María Jesús Montero con Andalucía”, ha dicho. «Y esos agravios los ejecuta la misma persona que aspira a ser candidata a gobernar la Junta, pero eso es incompatible con mantener a Andalucía infrafinanciada, ha afirmado.

Los 97 municipios de la provincia de Jaén necesitan con urgencia que a Andalucía se le conceda una financiación justa, “tal y como la propia Montero demandaba hace años”, ha recordado Domínguez. Pero lo «único que ha hecho la ministra es engañar a los ciudadanos con una reestructuración de la deuda que nace de otra exigencia del independentismo para investir a Pedro Sánchez como presidente, y que sólo 48 horas después de la aprobación en el Consejo de ministros del proyecto de ley para la reestructuración de la deuda» afirma el popular, asegurando que “el propio Gobierno ha admitido que ese dinero no se podría utilizar para gasto social, tal y como pregonaban Sánchez y Montero”. Además, ha aseverado que la reestructuración de deuda no soluciona la infrafinanciación crónica de Andalucía ni se puede utilizar para mejorar sus servicios públicos, por lo que en su opinión perpetúa y agrava la desigualdad territorial que sufre Andalucía.

“Lo que los alcaldes jiennenses necesitan es que el Gobierno de Sánchez le dé a Andalucía los 1.528 millones de euros que le deben. Ese va a ser uno de nuestros caballos de batalla este curso político que hoy arranco de forma individualizada con mis alcaldes de grandes municipios”, ha añadido. Por supuesto ha asegurado que estos alcaldes y alcaldesas populares mantendrán las justas reivindicaciones que requieran en sus municipios con el objetivo de ser “la solución a los problemas diarios, ya que son la administración más cercana a los jiennenses, y por supuesto alejados de la bronca política y del circo en el que muchos alcaldes del PSOE han convertido los plenos municipales”.

El presidente provincial ha puesto en valor el gran trabajo que realizan los alcaldes del PP, los 365 días al año por sus respectivos municipios, «siendo un ejemplo de gestión, la misma que hace el Gobierno de Juanma Moreno”. Es decir, «una gestión pegada al terreno, analizando los problemas reales de la gente, escuchando sus reivindicaciones y propuestas, siendo la solución a sus demandas», “poniendo por delante siempre a Jaén, algo que no pueden decir otros alcaldes de otros partidos para los que la Alcaldía se ha convertido en un altavoz de sus ideales y argumentarios políticos, un sillón desde el que defender a Sánchez aunque esté perjudicando con sus agravios a los jiennenses”, ha lamentado.

Pero, en opinión de Domínguez, “los jiennenses ya saben lo que representa el PSOE andaluz, los ERES, la Faffe, la parálisis, la falta de gestión y los agravios a nuestra tierra” y en nombre de ese PSOE “hablan y defienden a capa y espada los socialistas jiennenses quienes de cara al nuevo curso político deberían de pensar bien si están con Jaén o están con Pedro Sánchez y Montero”. El PP de Jaén lo tiene claro, ha apostillado, “nos mantendremos lejos de la provocación diaria del PSOE, lejos de ese ruido, de esa crispación y de la inoperancia, siguiendo el modelo de Juanma Moreno, apostando desde los municipios que gobernamos por la gestión limpia, seria y eficaz”, ha señalado.

“Y, por supuesto; no dejaremos de reivindicar temas que son importantísimos para la provincia, sean competencia de quien sean, porque de lo contrario no estaríamos siendo leales con los jiennenses”. Eso sí, ha dicho “sin crispación y sin guerra política pero que no crea el Partido Socialista que no vamos a seguir exigiendo obras como la de la A-81, la continuación de la A-32, la alta velocidad o las infraestructuras hidráulicas”, ha concluido.