La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este lunes en el Campus Científico-Tecnológico de Linares las Jornadas de Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso del curso 2025-2026, de las titulaciones impartidas en la EPSL, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, en las que el Rector Nicolás Ruiz ha sido el encargado de recibirlos.

En su intervención en esta jornada, que ha supuesto una primera toma de contacto con la Universidad para este estudiantado, Nicolás Ruiz, como ya hiciera en el Campus Las Lagunillas, les ha invitado a implicarse en esta etapa. En este sentido, Nicolás Ruiz les ha pedido que se formen, no solo profesionalmente, sino también desde el punto de vista personal, así como que ayuden a mejorar la universidad con el objetivo de que la UJA “crezca y vaya a más”.

Asimismo, el Rector se ha referido al tema de la empleabilidad, en el que la UJA es puntera. “Aprovechad el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, para formaros, para disfrutar y para salir al exterior a través de los muchos programas de movilidad que tenemos”, ha indicado Nicolás Ruiz, ha calificado a la UJA como una universidad de prestigio, internacionalizada, con una muy fuerte vocación territorial, en la que van a encontrar muchas oportunidades. Asimismo, les ha animado a implicarse en el movimiento asociativo universitario y hacer vida universitaria, asumiendo participación, protagonismo y liderazgo.

En el acto de bienvenida al nuevo alumnado, el Rector de la Universidad de Jaén ha estado acompañado por la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María Teresa Pérez Giménez, la directora del Secretariado de Atención al Estudiante y Procesos Académicos, Nuria Ruiz Fuentes, el director de la Escuela Politécnica Superior de Linares, Manuel Valverde, y Sergio Chacón, en representación del Consejo de Estudiantes de la UJA (CEUJA).

En esta Jornada de Bienvenida a nuevo alumnado de la UJA del curso 2025-2026, además de conocer de primera mano sobre sus estudios y los servicios universitarios de los que disponen, han recibido información por parte de las Asociaciones de Estudiantes, el Aula de Debate, la Biblioteca, el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (CEALM), el Consejo de Estudiantes de la UJA (CEUJA), el Servicio de Deportes, Movilidad Internacional, Formación Permanente, Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, o el Instituto Andaluz de la Juventud, entre otros. Finalmente, el estudiantado ha participado en sesiones informativas específicas con los responsables de sus titulaciones.