El PSOE de Linares ha hecho balance del inicio del curso político destacando, según su portavoz Javier Perales, el trabajo desarrollado en estos dos años desde la oposición. Perales ha subrayado que han presentado 27 propuestas “serias, concretas y realizables” que abarcan ámbitos como el empleo, los servicios públicos, el comercio local o el apoyo a las familias, y que “nacen de la escucha activa a los vecinos y vecinas”.

Entre las iniciativas presentadas figuran la defensa de la educación y la sanidad pública, el traslado del IES Santa Engracia, la instalación de ascensores en centros educativos como el Paulo Freire, la reducción del IBI por instalación de placas solares, la financiación universitaria o el refuerzo del mantenimiento de los barrios.

El PSOE lamenta que todas las propuestas hayan sido rechazadas “sistemáticamente” por el Partido Popular. Perales ha criticado también el inicio del curso político “con una nueva subida de impuestos” y ha recordado que, durante el mandato, PP y Vox aprobaron en pleno no incrementar las tasas municipales. “El PP sube la basura, el PP sube el agua, y ahora sube también la tasa de cementerios con un incremento del 1,5% este año y del 2,5% el próximo”, ha denunciado, acusando al equipo de gobierno de aplicar estas medidas “por la puerta de atrás, en plenos de urgencia y sin justificación clara”.

Asimismo, el portavoz socialista ha enumerado proyectos comprometidos por el gobierno municipal que continúan sin ejecutarse, como la reconstrucción del Mercado de Santiago, el auditorio al aire libre, la adecuación del silo, la remodelación de instalaciones deportivas, el sistema de bicicletas públicas —con una inversión de 340.000 euros—, el traslado del IES Santa Engracia o la residencia de estudiantes.

“El PP ha convertido el Ayuntamiento en una fábrica de anuncios y fotos caras, mientras la ciudad sigue paralizada. Las familias de Linares no pueden seguir pagando la propaganda de su alcaldesa y del PP a costa de incumplimientos y pérdida de oportunidades”, ha concluido Perales, quien ha asegurado que el PSOE seguirá trabajando junto a vecinos, asociaciones y el tejido social y económico para impulsar la ciudad.