Bajo la pálida luz de la luna llena, Linares volvió a latir al ritmo de su historia minera. El pasado sábado por la noche, cerca de 1.200 personas se dieron cita en la Fuente del Pisar, punto de partida de una ruta que, más que un paseo, fue un viaje al corazón de una ciudad forjada en hierro y sudor. Organizada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de Linares, en colaboración con el colectivo Proyecto Arrayanes, la iniciativa “Minas de Luna Llena” tejió un puente entre pasado y presente, llevando a los caminantes por sendas que aún guardan el eco de los mineros que un día las recorrieron.

Desde la fuente, la comitiva avanzó por la avenida de Arrayanes y el antiguo camino de Arrayanes, siguiendo el rastro de viejas huellas hasta enlazar con la vía verde. En el trayecto, el grupo realizó varias paradas que enriquecieron la experiencia. La primera, en las inmediaciones de Pozo Ancho, donde miembros del colectivo Proyecto Arrayanes ofrecieron detalladas explicaciones sobre el valor histórico y paisajístico del entorno. La segunda, en la zona de Aguaducho, donde, además de las explicaciones, los asistentes disfrutaron de una breve representación teatral que devolvió vida a los personajes y escenas que poblaron aquellos parajes en tiempos de esplendor minero.

Con el eco de esas historias en el aire, el silencio de la noche acompañó el giro a la izquierda hacia un destino cargado de leyenda: el imponente complejo de la Fundición La Cruz. Hermosamente iluminada para la ocasión, la fundición recibió a los visitantes con otra representación teatral en su punto central, abriendo las puertas de su memoria. Los personajes que allí aguardaban guiaron a los presentes por un relato que llevó a revivir la evolución de una industria metalúrgica que, junto a sus minas, marcó el pulso económico y social de Linares durante generaciones.

Una proyección envolvente y un espectáculo de luz y sonido dieron vida a paredes y estructuras que han resistido al olvido, iluminando con destellos dorados la memoria de quienes trabajaron entre hornos y chimeneas. Durante casi una hora, la noche se convirtió en un escenario donde el hierro y la historia se fundieron en un mismo latido.

Finalizado el espectáculo, la ruta tomó de nuevo su curso, esta vez siguiendo la vía verde hasta la ermita de la Virgen de Linarejos, cerrando un círculo perfecto de 10 kilómetros. Un trayecto amable, sin apenas desnivel y sobre un firme regular, que permitió regresar a la ciudad con el alma cargada de historia y el corazón encendido por la magia de una noche en la que Linares volvió a escuchar el rumor de sus minas.