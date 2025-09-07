La Sociedad de Anticuarios de Londres ha incluido en su boletín oficial SALON un artículo dedicado al proyecto educativo desarrollado por el CEIP Marqueses de Linares (Jaén) en torno a la figura del arqueólogo Horace Sandars. La mención aparece en la edición número 559, publicada el miércoles 3 de septiembre, y puede consultarse a través del portal oficial de la institución.

Este reconocimiento internacional pone en valor el trabajo del alumnado y profesorado implicados en una iniciativa que ha acercado a la comunidad escolar la importancia histórica y arqueológica de Horace Sandars, figura estrechamente vinculada a la ciudad de Linares.

Fundada en 1707, la Sociedad de Anticuarios de Londres es un referente mundial en investigación histórica y arqueológica. La inclusión de este proyecto en su newsletter oficial no solo refuerza su relevancia cultural y educativa, sino que también proyecta el nombre del colegio y de la ciudad más allá de su entorno local.

El CEIP Marqueses de Linares consolida así un ejemplo de cómo la educación puede convertirse en un motor para la difusión y preservación del patrimonio cultural, generando un impacto que traspasa fronteras.