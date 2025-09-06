La Fundación Caja Rural de Jaén y la Asociación Cultural Musical Maestro Segovia han reditado su convenio de colaboración, con el objetivo de dar continuidad al Memoria Alberto López Poveda. Una cita musical que celebra su tercera edición con un concierto que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en la Fundación Andrés Segovia.

El presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Patricio Lúpiáñez, y el presidente de la Asociación Maestro Segovia, José Manuel Cuenca, han dado forma a este acuerdo en el acto de presentación de una iniciativa “que ya tuvo un gran éxito en su pasada edición y que desde la Fundación Caja Rural de Jaén queremos continuar apoyando”, ha destacado Lupiáñez.

El conocido como Patio de los Naranjos de la Fundación Andrés Segovia será escenario de un concierto en el que el público asistente tendrá la oportunidad de disfrutar de la actuación de Nazaret Romero (cantaora), Rosa González (bailaora), David Gascón (barítono) y José Manuel Cuenca. La cita se desarrollará el 20 de septiembre a partir de las 20:30 h.

“Esperamos que el tiempo nos acompañe y que sea un éxito de público”, ha señalado José Manuel Cuenca, quien ha apuntado que el programa de este tercer Memorial Alberto López Poveda se centrará en “música andaluza, en el que también habrá espacio para algunas obras internacionales, pero con protagonismo para nuestra música”.