La Diputación Provincial de Jaén ha publicado 23 nuevas rutas de senderismo y cicloturismo por las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en la plataforma Wikiloc, una web de consulta e información de referencia mundial para las personas que practican estas actividades deportivas y que reúne rutas al aire libre de todo el planeta.

La inclusión de estos nuevos itinerarios en esta web “nos permite dar a conocer a millones de usuarios de todo el mundo la gran cantidad de recursos y opciones que ofrece este espacio natural para la realización de iniciativas de turismo activo y, de esta forma, potenciar la imagen de este parque como destino idóneo para ello”, destaca el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

La totalidad de estas rutas “completan la posibilidad de conectar la mayor parte de los núcleos de población de estas sierras por vías alternativas, lo que permite visibilizar lugares y recursos menos conocidos de las mismas”, remarca Lozano. Para ello, se han aprovechado senderos y carreteras panorámicas secundarias y con poco tráfico, “con el objetivo de recuperar la utilización de vías de comunicación tradicionales y favorecer que el turista conozca nuevos espacios y cuente con más recursos para prolongar su estancia en este espacio natural”, explica el diputado de Promoción y Turismo.

El diseño de estas 23 rutas –de las que 14 son de senderismo y 9 de cicloturismo y que se pueden consultar en https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=10127600 – se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas que gestiona la Diputación Provincial de Jaén y que cuenta con un presupuesto superior a los 2,3 millones de euros financiado por el Gobierno central a través de los fondos Next Generation EU y con la colaboración de la Junta de Andalucía.

Lozano subraya el importante trabajo que se está desarrollando en el marco de este plan de sostenibilidad turística “no sólo a través de mejoras de infraestructuras y espacios, sino también mediante la realización de acciones destinadas al empresariado de este parque, de hecho, hemos trabajado con más de 110 establecimientos de esta zona de la provincia en el desarrollo de las mismas”.

En este sentido, el diputado de Promoción y Turismo recuerda que ya se ha publicado un manual para que empresas y administraciones de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas puedan planificar y ejecutar acciones minimizando los impactos ambientales, sociales y económicos negativos que puedan producirse durante su desarrollo. También se ha creado un producto gastroturístico sostenible de este espacio natural, se han publicado vídeos promocionales sobre recursos ecoturísticos de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y se han elaborado sendos catálogos sobre los recursos naturales y culturales de interés turístico del parque. A ello se suma también la obtención de la acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible por cerca de 40 empresas ubicadas en el mismo, entre otras muchas actividades.