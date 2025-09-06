La Plataforma de Linares en Defensa del Sistema Público de Pensiones, integrada en el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), reanudará sus concentraciones este lunes 8 de septiembre a las 11:00 horas en el Paseo de Linarejos, tras la pausa estival motivada por las altas temperaturas.

El colectivo recuerda que el movimiento pensionista fue clave para revertir la congelación del 0,25% anual en la subida de las pensiones impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, logrando su revalorización conforme al IPC y reforzando la financiación de la Seguridad Social. Sin embargo, advierte de que estos avances no son irreversibles y que existen amenazas que ponen en riesgo el sistema público, como la expansión de los planes privados de empleo, el incumplimiento de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, el aumento del cómputo de años para la jubilación o la prolongación de la vida laboral.

En un contexto de incremento del gasto en armamento y conflictos bélicos, la plataforma alerta de posibles recortes en servicios esenciales como pensiones, sanidad, dependencia o educación. Por ello, el próximo 25 de octubre participarán en una manifestación estatal en Madrid junto a cientos de plataformas y mareas de todo el país para exigir la defensa del sistema público de pensiones.

La organización hace un llamamiento a pensionistas, trabajadores y trabajadoras para unirse a sus movilizaciones, sumarse a la recogida de firmas por la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y participar en la marcha de octubre. Además, el comunicado concluye con una condena al “genocidio” en Palestina y al papel de Israel, Estados Unidos y la “complicidad” europea.