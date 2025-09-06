El Centro de Transfusión Sanguínea de Jaén ha registrado durante los meses de julio y agosto un total de 3.661 donaciones, gracias a las colectas realizadas en municipios de la provincia, dentro del plan especial estival para mantener las reservas de hemoderivados en los centros sanitarios.

Así, durante el mes de julio, se han alcanzado las 2.200 donaciones, de las que 189 han sido donaciones de plasma, 1.988 de sangre, 9 plaquetoaféresis y 14 tipajes de médula ósea. En el mes de agosto han sido 1.461 donaciones alcanzadas, de las que 1.300 han sido de sangre, 150 de plasma, 8 plaquetoaféresis y 3 de médula ósea.

Desde el Centro de Transfusión se recuerda la importancia de la donación de sangre para salvar la vida de los pacientes que la necesitan. Con ese fin, la Consejería de Salud y Consumo cuenta con una campaña con el lema: ‘Tú tienes la pieza que falta. Dona sangre. Por ti, por mí, por todos’, para promover esta acción entre la población. Así, el 75% de las donaciones se destinan al tratamiento de enfermedades y un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Las donaciones de componentes sanguíneos permiten que los hospitales públicos jiennenses puedan autoabastecerse para su actividad médica y quirúrgica, e incluso se han enviado concentrados de hematíes, de plaquetas y de plasma a otras provincias de nuestra comunidad autónoma, donde han sido necesarias.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

El Centro de Transfusión Sanguínea Tejidos y Células de Jaén tiene encomendada la misión de autoabastecer a toda la provincia de Jaén de los hemoderivados suficientes a través de la Donación de Sangre y la Transfusión y Medicina Transfusional de los hospitales de su ámbito, el Hospital Universitario de Jaén.

La Medicina Transfusional contempla la Transfusión, el Autotransplante de Progenitores Hematopoyéticos, el empleo de Componentes Sanguíneos para uso no Transfusional y las Plasmaféresis Terapéuticas, éstas últimas con acceso a las instalaciones de pacientes provenientes de toda la provincia. Además, se encarga de garantizar que haya componentes sanguíneos disponibles para todos los pacientes, y así cubrir las necesidades de los enfermos de hematología, de oncología, la actividad quirúrgica creciente o los trasplantes.

Además de la donación, el centro tiene encomendada la transfusión sanguínea, las aféresis terapéuticas y la elaboración de los componentes sanguíneos para uso no transfusional: colirios de suero autólogo, o soluciones de infiltración intraarticular de plasma rico en plaquetas.

Colectas en septiembre

El Centro de Transfusión realizará durante el mes de septiembre un total de 44 salidas con sus unidades móviles para de mantener el abastecimiento de hemoderivados en los centros sanitarios. Así, durante este mes, las unidades móviles se desplazan a las localidades de Andújar, Baeza, Siles, Torredonjimeno, Bedmar, o Ibros. Para consultar los municipios, lugares y horario de colecta, la información está disponible en el siguiente enlace: