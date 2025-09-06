El pasado domingo, 31 de agosto, Valdepeñas (Ciudad Real) acogió la XXVII edición del Campeonato del Vino de Tiro con Arco al Aire Libre, una de las más concurridas de los últimos años, con participación de arqueros y arqueras procedentes de Toledo, Madrid, Manzanares, Puertollano, Tomelloso, Baños de la Encina, Andújar, Linares y la propia localidad anfitriona.

La competición comenzó a las 9:30 horas y constó de dos series de 36 flechas. La primera se desarrolló en unas condiciones meteorológicas agradables, con una brisa ligera. Sin embargo, en la segunda tanda el viento aumentó hasta convertirse en racheado, obligando incluso a detener momentáneamente la prueba por el desplazamiento de varias carpas.

El C.D.C. Disminusport estuvo representado por siete arqueros y arqueras, ya que Gonzalo, inscrito inicialmente, no pudo acudir por un compromiso de última hora. El equipo consiguió destacados resultados:

Arco Recurvo Senior

Isabel Hervás Rodríguez – Subcampeona

Arco Instintivo Veteranos

José López Gavilán – Campeón

Andrés Padilla Martos – Tercero

Manuel Torres Alcalá – Cuarto

Jerónimo Haro Alcario – Quinto

Blas Galindo Fernández – Octavo

En la categoría de Arco Compuesto Senior, el club también estuvo representado, aunque sin conseguir podio.

Desde el C.D.C. Disminusport han mostrado su satisfacción por el rendimiento de sus integrantes, que volvieron a dejar el nombre de Linares en lo más alto del panorama regional de tiro con arco.